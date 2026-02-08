Tim mạch thay đổi như thế nào sau tuổi 50

Sau độ tuổi 50, động mạch giảm đàn hồi, làm tăng nguy cơ huyết áp cao, nguy cơ hình thành mảng xơ vữa nếu không có lối sống khoa học.

ThS.BS Trần Quốc Việt, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tuổi tác là yếu tố nguy cơ quan trọng làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch. Sau tuổi 50, thành mạch máu dần kém đàn hồi, sức cản mạch tăng khiến tim phải co bóp mạnh để bơm máu. Dưới đây là những nguy cơ với tim mạch ở độ tuổi này.

Động mạch kém đàn hồi, nguy cơ xơ vữa tăng lên

Sau tuổi 50, các động mạch lớn trong cơ thể dần mất đi tính đàn hồi vốn có. Thành mạch dày, cứng do sự tích tụ của mô xơ, canxi khiến mạch máu khó giãn nở theo nhịp bơm của tim. Hệ quả là huyết áp, nhất là huyết áp tâm thu, có xu hướng tăng lên.

Song song với quá trình này, xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Các mảng xơ vữa thường hình thành rõ, làm hẹp lòng mạch, cản trở dòng máu, tăng nguy cơ bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ...

Cơ tim kém linh hoạt, khả năng bơm máu suy giảm

Quá trình lão hóa cũng tác động trực tiếp đến cơ tim. Khi tuổi tác tăng lên, mô cơ tim tích tụ nhiều collagen hơn, làm thành tim kém mềm mại, giảm độ đàn hồi. Tim giãn ra và co bóp kém linh hoạt khiến lượng máu được bơm ra sau mỗi nhịp đập không còn tối ưu như trước.

Khi vận động hay gắng sức, tim của người lớn tuổi khó tăng hiệu quả bơm máu như người trẻ. Đây là thay đổi sinh lý theo tuổi, không phải bệnh lý ngay lập tức. Tuy nhiên, sự suy giảm chức năng dự trữ tim này khiến tim dễ bị quá tải hơn khi gặp yếu tố bất lợi như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim hay rối loạn nhịp.

Tim của người lớn khó tăng khả năng bơm máu hiệu quả khi vận động gắng sức. Ảnh: Châu Nguyễn

Huyết áp và nhịp tim kém ổn định

Động mạch mất dần độ đàn hồi khiến huyết áp có xu hướng tăng lên. Sự lão hóa của hệ thống dẫn truyền điện tim, bao gồm nút xoang, cũng làm nhịp tim dễ biến đổi, tăng nguy cơ xuất hiện các rối loạn nhịp nhẹ. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm sau tuổi 50 và góp phần làm tăng nguy cơ bệnh lý xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim... nếu không được kiểm soát sớm.

Bác sĩ Việt khuyến cáo người 40-50 tuổi nên chủ động khám sức khỏe định kỳ. Lão hóa tim mạch là quá trình tự nhiên nhưng có thể làm chậm bằng lối sống lành mạnh. Mỗi người nên sinh hoạt điều độ, tránh căng thẳng quá mức. Hoạt động thể chất đều đặn, thực hiện bài tập aerobic kết hợp tăng cường cơ, giúp kiểm soát huyết áp, cải thiện mỡ máu. Chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và cá, đồng thời hạn chế muối, chất béo bão hòa, góp phần giảm nguy cơ xơ vữa.

Ly Nguyễn