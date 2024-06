Tiền mãn kinh có thai được không?

Phụ nữ vẫn có thể thụ thai trong thời kỳ tiền mãn kinh, dù lúc này chức năng buồng trứng đã suy giảm nhiều, chất lượng trứng kém, tỷ lệ sảy thai cao hơn.

Khả năng sinh sản giảm dần theo tuổi tác và khi mãn kinh, tức các chu kỳ kinh nguyệt chấm dứt vĩnh viễn, phụ nữ không thể mang thai. Tuy nhiên, họ nhưng vẫn có thể thụ thai trong thời kỳ tiền mãn kinh, tức giai đoạn sắp chuyển sang mãn kinh.

Tuổi mãn kinh trung bình là 51 và thời kỳ tiền mãn kinh thường bắt đầu vào giữa độ tuổi 40. Thời kỳ này có thể chỉ kéo dài vài tháng, nhưng cũng có thể đến 14 năm do một trường hợp khởi phát sớm từ cuối tuổi 30. Lúc này kinh nguyệt có xu hướng thưa thớt hơn, cơ thể xuất hiện các triệu chứng như nóng trong người, khô âm đạo, mệt mỏi, khó ngủ, tâm trạng thất thường.

Khi một phụ nữ không có kinh nguyệt, bác sĩ có thể thực hiện xét nghiệm máu để xác định xem họ đang mang thai hay sắp mãn kinh. Những xét nghiệm này đo lường nồng độ của một số hormone nhất định báo hiệu mang thai (xét nghiệm hCG) và đánh giá chức năng hoặc suy giảm dự trữ buồng trứng.

FSH là hormone kích thích nang trứng, được sản xuất ở não và tăng lên khi buồng trứng giảm sản xuất trứng. Mức FSH tăng cao liên tục cùng với chu kỳ kinh nguyệt biến mất trong 12 tháng giúp chẩn đoán mãn kinh. Tuy nhiên, mức FSH cũng dao động trong thời kỳ tiền mãn kinh. Không thể chẩn đoán chính xác thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh chỉ qua mức FSH trong máu hoặc nước tiểu. Bác sĩ cần tìm hiểu thêm các triệu chứng và tiền sử kinh nguyệt để đưa ra kết luận chính xác.

Chức năng buồng trứng tăng, giảm trong thời kỳ tiền mãn kinh, nghĩa là phụ nữ có thể rụng trứng không đều. Ngoài ra, nồng độ estrogen, progesterone và các hormone khác có xu hướng thất thường, chất lượng trứng cũng giảm. Những yếu tố này góp phần làm giảm hơn 50% khả năng sinh sản ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên so với người trẻ. Tuy nhiên, việc thụ thai tự nhiên có thể xảy ra, dù khó khăn hơn nhiều, cho đến khi phụ nữ bước sang độ tuổi giữa 50.

Phụ nữ tiền mãn kinh vẫn có thể thụ thai cho đến khi mãn kinh. Ảnh:Ngọc Phạm

Phụ nữ vẫn có khả năng thụ thai trước khi hoàn toàn hết kinh nguyệt trong 12 tháng. Trong thời gian này, chị em nên dùng biện pháp tránh thai nếu không muốn có thai ngoài ý muốn. Việc mang thai ở thời kỳ tiền mãn kinh gây sảy cao hơn do người mẹ lớn tuổi, chất lượng trứng thấp hơn, nội tiết tố dao động và tử cung thay đổi.

Chất lượng trứng kém cũng làm tăng nguy cơ trẻ sinh non, bị dị tật bẩm sinh như hội chứng Down. Thai phụ mẹ lớn tuổi còn đối mặt với nhiều biến chứng trong thai kỳ như huyết áp cao, đột quỵ, co giật, tiểu đường thai kỳ, vấn đề về tim.

Nếu phụ nữ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh mong muốn có con, cần nỗ lực thụ thai càng sớm càng tốt trước khi khả năng sinh sản suy giảm mạnh. Vợ chồng nên đến bác sĩ kiểm tra và tư vấn điều trị hỗ trợ sinh sản nếu không có thai sau 6 tháng quan hệ đều đặn.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)