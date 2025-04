Tiêm meso có giảm lão hóa da không?

Da mặt tôi ngứa, thô ráp, đồi mồi, nám, sạm, nếp nhăn, má có sẹo lõm. Có thể tiêm meso giảm tình trạng này không? (Thu Trang, 29 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Các dấu hiệu bạn miêu tả có thể do lão hóa và các vết sẹo lõm thường do mụn để lại. Với lão hóa da, bạn có thể tiêm meso để khắc phục. Tiêm meso (mesotherapy) còn được gọi là tiêm vi điểm, là phương pháp ít xâm lấn, an toàn, ít tác dụng phụ và mang lại hiệu quả nhanh chóng. Bác sĩ sử dụng kỹ thuật tiêm nhiều điểm nhỏ, đưa trực tiếp lượng rất nhỏ thuốc tiêm hoặc các loại dưỡng chất, vitamin, enzym, chất chống oxy hóa... vào vùng da cần điều trị để tạo kích thích sinh học.

Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ tư vấn liệu trình điều trị phù hợp, bao gồm kỹ thuật tiêm và loại dưỡng chất phù hợp nhất. Tùy vào hoạt chất sử dụng, hiệu quả có thể thấy sau 1-3 tuần. Bác sĩ điều trị có thể kết hợp nhiều loại hoạt chất để mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, tiêm meso không có tác dụng vĩnh viễn, để duy trì hiệu quả lâu dài cần tiêm nhắc lại định kỳ. Thời gian tiêm nhắc lại có thể từ hai tuần cho đến vài tháng tùy hoạt chất, tình trạng da và mục tiêu điều trị.

Trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, tiêm meso còn được ứng dụng trong điều trị các vấn đề về sắc tố da và rụng tóc, cải thiện rạn da cùng tình trạng da sần vỏ cam. Phương pháp này cũng được dùng phối hợp trong điều trị nhiều bệnh da liễu khác như mụn trứng cá, khô da... Một số trường hợp nên thận trọng khi tiêm meso như phụ nữ đang mang thai hay cho con bú, người mắc bệnh tim mạch, người có tiền căn ung thư hoặc từng bị nhồi máu cơ tim, người bệnh rối loạn đông máu...

Một số trường hợp khác nên cân nhắc như đang sử dụng thuốc chống đông, thuốc kháng viêm không steroid, thuốc tim mạch, có tiền sử nhiễm herpes tái phát ở vùng da cần điều trị, vùng da đang hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn. Bạn nên thực hiện mesotherapy sau khi đã điều trị khỏi các tình trạng nhiễm trùng trên da.

Để tối ưu hiệu quả và giảm tác dụng phụ, bạn nên chọn bệnh viện uy tín, bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề thực hiện. Các dưỡng chất sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng, lành tính, được kiểm định và cấp phép.

Sau khi thực hiện thủ thuật, bạn cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc da của bác sĩ để tránh nhiễm trùng hoặc biến chứng. Bạn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh thực phẩm gây kích ứng như đồ cay nóng, rượu bia, thuốc lá... Không tự ý bôi mỹ phẩm không rõ nguồn gốc lên vùng da vừa tiêm. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, sưng đỏ, đau nhức kéo dài hoặc các u hạt không biến mất sau 7 ngày, hãy đến bác sĩ ngay để được khám và xử lý kịp thời.

Bác sĩ CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7