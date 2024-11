Mẹo ăn uống giảm nếp nhăn da

Dùng mật ong thay đường, thay khoai tây chiên bằng khoai lang nướng, tránh thịt chế biến sẵn là những điều chỉnh đơn giản có lợi cho da.

Có hai nguyên nhân chính đẩy nhanh quá trình lão hóa da là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các sản phẩm cuối của quá trình đường hóa nâng cao (advanced glycation end products - AGE). AGE hình thành khi protein hoặc chất béo kết hợp với đường. Dù không thể kiểm soát hoàn toàn nguyên nhân gây lão hóa này, nhưng điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ và chữa lành làn da.

Thay khoai tây chiên bằng khoai lang nướng

Khoai tây chiên chứa nhiều dầu mỡ và muối. Thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao giải phóng các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do tác động gọi là liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử DNA và có thể làm suy yếu độ đàn hồi của da. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều muối có thể hút nước ra khỏi da và dẫn đến mất nước, khiến da dễ ăn hơn.

Do đó, hãy thay khoai tây chiên bằng khoai lang chiên hoặc khoai lang nướng. Khoai lang rất giàu đồng chống lão hóa, có tác dụng hỗ trợ sản xuất collagen.

Ăn nhiều thực phẩm chiên rán có thể thúc đẩy lão hóa da nhanh hơn. Ảnh: Anh Chi

Bánh mì ngũ cốc thay cho bánh mì trắng

Tinh bột tinh chế kết hợp với protein dẫn đến hình thành AGE. Chúng có tác động trực tiếp đến các bệnh mạn tính cũng như quá trình lão hóa. Thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao như bánh mì trắng, cũng có thể gây viêm trong cơ thể, liên quan trực tiếp đến quá trình lão hóa. Thay thế cho bánh mì truyền thống bằng bánh mì ngũ cốc nảy mầm không chứa thêm đường sẽ có lợi hơn. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa tốt cho da.

Mật ong hoặc trái cây thay cho đường trắng

Đường là một trong những thủ phạm thường gặp gây ra các vấn đề về da như mụn trứng cá. Đường góp phần hình thành AGE gây tổn hại đến collagen. Khi lượng đường trong máu tăng cao, quá trình AGE được kích thích, sẽ diễn ra nhanh hơn nữa nếu có ánh sáng mặt trời. Vì vậy, thay vì ăn kem trên bãi biển, hãy chọn trái cây đông lạnh hoặc kem que không thêm đường. Khi thèm đồ ngọt, mọi người có thể ăn trái cây hoặc chocolate đen. Ví dụ, quả việt quất có thể ngăn ngừa mất collagen.

Dầu ôliu hoặc quả bơ thay cho bơ thực vật

Bơ thực vật chỉ chung các loại bơ có nguồn thực vật đã trải qua quá trình hydro hóa thành dạng cứng, dẻo. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không ăn bơ thực vật ít bị tổn thương da và nếp nhăn hơn, vì sản phẩm này chứa nhiều dầu được hydro hóa một phần. Các axit béo chuyển hóa này khiến da dễ bị tổn thương hơn trước bức xạ cực tím, có thể làm hỏng collagen và độ đàn hồi của da. Nên thay bơ thực vật bằng dầu ôliu hoặc quả bơ vì các thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa chống lão hóa.

Ăn thịt gia cầm thay vì thịt chế biến

Xúc xích, thịt xông khói... là những ví dụ về thịt chế biến sẵn có thể gây hại cho da. Những loại thịt này chứa nhiều natri, chất béo bão hòa và sunfit, tất cả đều có thể làm mất nước của da và gây viêm khiến collagen suy yếu.

Hãy chọn các loại thịt nạc như gà bởi chúng chứa nhiều protein và axit amin thiết yếu trong quá trình hình thành collagen tự nhiên. Các lựa chọn protein giá rẻ khác là trứng hoặc đậu.

Cân nhắc kỹ soda và cà phê

Soda và cà phê ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ hơn là da. Cả hai đều có hàm lượng caffeine cao, nếu uống thường xuyên cả ngày dễ gây mất ngủ. Ngủ kém làm tăng các dấu hiệu lão hóa da, hình thành quầng thâm mắt, nếp nhăn.

Nếu muốn uống soda hay cà phê, hãy giảm lượng đường hoặc thay thế bằng loại khác không đường như uống sữa nghệ thay vì cà phê. Nghệ rất giàu chất chống oxy hóa, là một trong những hợp chất chống lão hóa mạnh mẽ nhất.

Hạn chế rượu

Rượu có thể gây ra nhiều vấn đề về da như mẩn đỏ, sưng, mất collagen và nếp nhăn. Rượu làm cạn kiệt chất dinh dưỡng, độ ẩm và lượng vitamin A, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến nếp nhăn. Vitamin A quan trọng đối với sự phát triển của tế bào mới, sản xuất collagen, đảm bảo da đàn hồi và không bị nhăn. Nên uống rượu có chừng mực, phụ nữ có thể uống một ly, còn nam giới là hai ly rượu mỗi ngày. Đảm bảo bạn uống đủ nước.

Anh Ngọc (Theo Healthline)