Tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 có phải trì hoãn điều trị ung thư?

Bệnh nhân ung thư tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 không cần trì hoãn điều trị vì theo nghiên cứu loại kháng thể này ít tác dụng phụ, không ảnh hưởng thuốc.

Chào bác sĩ, tôi đang điều trị bệnh ung thư. Khi nghe thông tin kháng thể đơn dòng phòng Covid-19, tôi đã tìm hiểu và rất muốn được tiêm. Tuy nhiên, tôi lo lắng nếu tiêm kháng thể này tôi có phải tạm ngừng quá trình điều trị ung thư lại không? Mong được bác sĩ giải đáp. (Phước Sang, 38 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nghiên cứu được công bố của hãng AstraZeneca cho thấy, kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 giúp đưa lượng kháng thể cần thiết vào cơ thể với hiệu quả phòng bệnh lên đến 83%, kể cả với biến chủng Omicron. Hiệu quả này được chứng minh ở những người bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý hoặc đang sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch (như người ghép tạng, ung thư, suy thận, HIV...). Đây là nhóm bệnh nhân ít có khả năng tạo kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19.

Kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 của AstraZeneca gần như rất ít tác dụng phụ và không đối kháng với bất kỳ loại thuốc nào. Chính vì thế, về mặt lý thuyết, có thể tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 trong quá trình điều trị bệnh ung thư và không cần trì hoãn điều trị sau tiêm. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với những loại thuốc điều trị ung thư mà có thể trì hoãn được, chúng tôi khuyến khích bệnh nhân nên cân nhắc trì hoãn một tuần vì hai lý do sau:

Một là để bệnh nhân được thoải mái về mặt tâm lý, giảm bớt sự lo lắng không cần thiết. Vì bệnh nhân ung thư vốn đã chịu nhiều áp lực do căn bệnh ác tính, do tác dụng phụ của điều trị... Mục đích của việc tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 là để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân thì không nên có thêm áp lực sau tiêm khiến cho bệnh nhân lo lắng.

Hai là để bệnh nhân nhận thấy việc tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 gần như rất ít tác dụng phụ. Nếu bắt đầu điều trị ung thư ngay sau tiêm, bệnh nhân có thể nghĩ rằng lần điều trị sau tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 gây mệt mỏi nhiều hơn, dẫn đến hoài nghi và lầm tưởng rằng vì tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 mới dẫn đến tình trạng này.

Bệnh nhân đang được tư vấn về tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi quyết định tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19, bệnh nhân cùng gia đình đều hy vọng có thể tăng hiệu quả bảo vệ. Nếu gây nên nỗi lo lắng, hoang mang về tâm lý là không đáng có. Do đó, thời gian nghỉ ngơi sau tiêm giúp cho bệnh nhân và gia đình an tâm.

Nếu bệnh nhân ung thư đang trong quá trình điều trị liên tục và/hoặc cần dùng thuốc hàng ngày..., bệnh nhân vẫn có thể tiếp tục điều trị sau tiêm kháng thể đơn dòng phòng Covid-19, mà không cần phải trì hoãn.

Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi

Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM