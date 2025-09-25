Dùng nhiệt hơi nước chữa phì đại tuyến tiền liệt

TP HCMÔng Nhiên, 82 tuổi, được bác sĩ điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng phương pháp nhiệt hơi nước ít xâm lấn, xuất viện sau 24 giờ.

Ông Nhiên bị phì đại tuyến tiền liệt (tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt) lâu năm. Gần đây, ông điều trị bằng thuốc nhưng bệnh nặng thêm, tiểu đêm 5-6 lần, nước tiểu ứ đọng ở bàng quang.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận tuyến tiền liệt của ông Nhiên có thể tích khá lớn, khoảng 66 ml. Thùy giữa tuyến tiền liệt nhô lên trong bàng quang, lượng nước tiểu tồn lưu không nhiều nhưng có tình trạng bế tắc dòng tiểu.

Bác sĩ điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt cho ông Nhiên bằng liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, không phù hợp với phẫu thuật kéo dài. Bác sĩ Cương chỉ định liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum ít xâm lấn, không gây đau, người bệnh hồi phục nhanh, ít biến chứng. Bệnh nhân đi tiểu máu và đau buốt nhẹ trong đường tiểu vài ngày đầu sau phẫu thuật.

Các bác sĩ nội soi tuyến tiền liệt, sử dụng một thiết bị dẫn truyền đưa hơi nước vào trong phá hủy các mô tăng sinh quanh niệu đạo. Theo thời gian, tuyến tiền liệt co nhỏ lại làm niệu đạo tuyến tiền liệt mở rộng, giúp giảm tắc nghẽn và cải thiện dòng tiểu cho người bệnh.

24 giờ sau mổ, sức khỏe của ông Nhiên cải thiện, ăn uống bình thường, được xuất viện. Bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc ống thông tiểu đúng cách tránh nguy cơ tắc và nhiễm khuẩn đường tiểu trong 10 ngày trước khi rút ống, bổ sung nhiều chất xơ để tránh táo bón, tái khám theo lịch hẹn.

Bác sĩ Cương đến thăm ông Nhiên sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh tiết niệu thường gặp ở nam giới sau 50 tuổi, có thể gây nhiều biến chứng như bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi bàng quang, tiểu máu, thậm chí suy thận nếu nước tiểu ngược dòng từ bàng quang lên thận.

Tùy mức độ rối loạn tiểu và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, bác sĩ chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp như điều trị nội khoa bằng thuốc, điều trị can thiệp ít xâm lấn và nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo. Liệu pháp Rezum là phương pháp can thiệp phù hợp với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền, theo bác sĩ Cương.

Để phòng tránh bệnh, bác sĩ lưu ý nam giới tuân thủ chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhiều rau củ và trái cây, hạn chế đồ uống có cồn, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ. Nam giới trên 50 tuổi nên kiểm tra tuyến tiền liệt ít nhất một lần và khám ngay khi có triệu chứng rối loạn tiểu để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

*Tên người bệnh đã được thay đổi