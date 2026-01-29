Tiêm hoạt chất làm phẳng sẹo lồi

TP HCMAnh Thuận, 32 tuổi, có nhiều sẹo lồi cứng, gồ ghề vùng ngực do mụn viêm, được bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone giúp phẳng da, bớt ngứa.

Các sẹo lồi của anh Thuận nằm chủ yếu ở vùng da trước xương ức - nơi sức căng bề mặt nhiều. Các sẹo lồi có kích thước đa dạng 3-7 cm, bề mặt gồ ghề và thô cứng do sự tăng sinh bất thường collagen trong quá trình lành thương.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sẹo lồi có xu hướng tiến triển kéo dài, khó kiểm soát nếu không can thiệp đúng cách. Anh Thuận bị mụn viêm kéo dài kèm thói quen tự nặn mụn, cào gãi làm tăng nguy cơ sẹo lồi. Ngoài ra, cơ địa tăng sinh sẹo khiến một số người dễ hình thành sẹo lồi ngay cả với tổn thương da nhỏ. Khi sẹo đã xuất hiện, cấu trúc da thay đổi khiến điều trị phức tạp hơn.

Bác sĩ Trân chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone 3-5 lần, mỗi tháng một lần cho anh Thuận nhằm ức chế quá trình tăng sinh mô xơ, giúp sẹo mềm và xẹp dần. Sau 4 lần tiêm, sẹo giảm độ dày rõ rệt, bớt cứng và không còn gây ngứa nhiều như trước.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone làm mềm sẹo, giảm ngứa cho anh Thuận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh cần giữ sạch vùng da tiêm, tránh gãi, ma sát mạnh và không tự ý bôi thuốc, tái khám đúng lịch để bác sĩ đánh giá khả năng đáp ứng, điều chỉnh liều lượng thuốc tiêm phù hợp nhằm duy trì hiệu quả và hạn chế tái phát.

Bác sĩ Trân cho hay điều trị sẹo lồi không nhằm loại bỏ hoàn toàn mô sẹo mà chủ yếu giúp kiểm soát tiến triển, làm sẹo xẹp bớt, mềm hơn và giảm khó chịu. Việc điều trị thường chia làm nhiều đợt, phối hợp các phương pháp như tiêm hoạt chất triamcinolone, bắn laser hoặc chăm sóc duy trì tùy từng trường hợp. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào kích thước sẹo, thời gian tồn tại, vị trí và cơ địa từng người.

Người có sẹo lồi không nên tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hoặc bôi sản phẩm không rõ nguồn gốc khiến sẹo bị kích thích, viêm và tiến triển nặng hơn. Người bị mụn viêm kéo dài, nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để bác sĩ kiểm tra và điều trị đúng cách, phòng tránh hình thành sẹo lồi.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi