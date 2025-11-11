Tiêm chất làm đầy hốc mắt trũng sâu

TP HCMThắng, 26 tuổi, hốc mắt trũng sâu thâm quầng, được bác sĩ tiêm HA làm đầy vùng trũng giúp khuôn mặt tươi tắn hơn.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết anh Thắng có quầng thâm rõ và rãnh lệ lõm xuống. Vùng quanh mắt là khu vực dễ xuất hiện rãnh trũng sớm do cấu trúc da mỏng, ít mô mỡ và chịu ảnh hưởng mạnh của quá trình lão hóa. Yếu tố bẩm sinh, di truyền, thiếu ngủ, stress hoặc sinh hoạt không điều độ cũng khiến vùng này càng hõm sâu hơn.

Bác sĩ Duy tư vấn anh Thắng tiêm HA (hyaluronic acid có hoặc không có liên kết chéo) bởi đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu, thực hiện nhanh, giúp làm đầy rãnh lệ và cải thiện vùng da dưới mắt. Phương pháp này cho hiệu quả ổn định nhờ bổ sung thể tích mô bị thiếu hụt, kết quả có thể thấy ngay sau điều trị.

Bác sĩ tiêm HA giúp làm đầy vùng trũng mắt cho anh Thắng. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Anh Thắng được ủ thuốc tê trước tiêm nên gần như không đau, chỉ hơi châm chích nhẹ khi kim đi qua vùng da dưới mắt, quá trình tiêm khoảng 15-10 phút, có thể sinh hoạt bình thường ngay sau tiêm. Khoảng một tuần sau, tình trạng thâm quầng cải thiện. Hiệu quả tiêm HA có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, sau đó dần phân hủy tự nhiên. Bệnh nhân có thể tiêm nhắc lại để duy trì kết quả.

Bác sĩ Duy lưu ý vùng quanh mắt chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh. Do đó, thủ thuật này cần được thực hiện tại bệnh viện, bởi bác sĩ được cấp phép, có kinh nghiệm, sử dụng thuốc chính hãng, kim tiêm chuyên dụng và tuân thủ quy trình vô khuẩn nghiêm ngặt.

Phần trũng mắt của Thắng đã được cải thiện sau tiêm HA. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Sau tiêm HA, cần tránh chạm tay, xoa bóp hoặc trang điểm vùng mắt trong 24 giờ đầu, hạn chế vận động mạnh, nằm sấp hoặc xông hơi trong vài ngày để tránh làm dịch chuyển chất làm đầy. Bổ sung collagen, vitamin C, ngủ đủ giấc và uống nhiều nước giúp tăng độ đàn hồi, duy trì hiệu quả điều trị. Người tiêm chất làm đầy HA cũng cần tái khám định kỳ để được theo dõi và xử trí nếu có vấn đề bất thường.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi