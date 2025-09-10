Giảm thâm mắt sau tiêm meso

TP HCMChị Hằng, 32 tuổi, giảm quầng thâm mắt sau 4 tuần tiêm meso đưa dưỡng chất làm sáng vùng da quanh mắt.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khám ghi nhận quầng thâm mắt của chị Hằng khá rõ, da quanh mắt xuất hiện một số nếp nhăn li ti, bọng mắt mức độ nhẹ. Bác sĩ chẩn đoán chị bị thâm mắt do thiếu ngủ, stress, cùng yếu tố cơ địa da mỏng bẩm sinh.

Cân nhắc tình trạng da và mong muốn cải thiện nhanh, giữ được sự tự nhiên, chị Hằng chọn tiêm meso thay vì laser hay tiêm filler. Phương pháp này đưa trực tiếp các dưỡng chất vào vùng da quanh mắt để làm sáng, tái tạo và cấp ẩm chuyên sâu. Sau 3 buổi tiêm cách nhau 4 tuần, quầng thâm mắt chị Hằng mờ đi rõ rệt, hốc mắt bớt trũng, gương mặt tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Bác sĩ tiêm meso trị quầng thâm mắt cho chị Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Linh cho biết quầng thâm mắt có thể hình thành do các yếu tố như tăng sắc tố, ứ trệ tuần hoàn hoặc cấu trúc da quá mỏng khiến mạch máu dưới da dễ hiện rõ. Bôi hoạt chất ngoài da khó thẩm thấu sâu nên hiệu quả thường hạn chế. Tiêm meso cho phép đưa trực tiếp các hoạt chất như vitamin C, HA, peptide, glutathione... vào vùng da dưới mắt, từ đó cải thiện sắc tố, làm sáng màu và phục hồi cấu trúc da.

Sau tiêm meso, vùng mắt có thể hơi sưng hoặc đỏ nhẹ trong vài ngày. Người bệnh cần tránh nắng, không dùng mỹ phẩm có tính tẩy mạnh quanh mắt. Bác sĩ Linh lưu ý tiêm meso vùng mắt là kỹ thuật chuyên sâu, cần được thực hiện tại cơ sở y tế uy tín bởi các bác sĩ có chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ sưng nề, bầm tím hay biến chứng không mong muốn.

Hiệu quả tiêm meso có thể duy trì từ 6 tháng đến một năm, tùy cơ địa và thói quen sinh hoạt. Người bệnh vẫn cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C, E, sử dụng kem chống nắng đều đặn để tránh tái phát.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi