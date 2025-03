Tiêm botox xóa nhăn kết hợp gọn hàm được không?

Tôi muốn tiêm botox xóa nhăn đuôi mắt và gọn hàm nhưng không có nhiều thời gian. Có thể tiêm hai vùng này cùng lúc được không, có nguy hiểm? (Yến Nhi, 33 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Botox (Botulinum toxin) là sản phẩm tinh chế từ ngoại độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra, có tác dụng ức chế quá trình giải phóng acetylcholin ở điểm tiếp hợp thần kinh cơ, làm giảm sức co và thon gọn cơ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã chứng nhận và cấp phép sử dụng loại thuốc này trong y tế nhiều năm nay. Tiêm botox có tác dụng giảm các nếp nhăn động, thu nhỏ vùng góc hàm, thon gọn bắp tay, bắp chân... Ngoài ra, phương pháp này còn được ứng dụng trong điều trị lỗ chân lông to, giảm nhờn, giảm mùi khó chịu và hạn chế tiết mồ hôi ở nách, lòng bàn tay, bàn chân...

Botox trong làm đẹp hầu hết là type A (type an toàn nhất), được tiêm với nồng độ rất thấp, chỉ làm yếu cơ ngay vị trí tiêm chứ không ảnh hưởng toàn thân. Một lọ botox thường chứa 100 UI. Liều dùng trong thẩm mỹ xóa nhăn mắt, trán chỉ cần 10-30 UI. Để làm thon gọn các cơ lớn cũng cần không quá 400 UI (4 lọ thuốc), trong khi liều gây độc trung bình của botox là 2.000-3.000 UI (ở người nặng 70 kg), tương đương 20-30 lọ.

Tiêm botox liều lượng phù hợp không gây hại cho cơ thể. Bạn có thể tiêm botox cùng lúc ở cả hai vị trí như tiêm vùng mắt để xóa nếp nhăn và tiêm thon gọn góc hàm. Phương pháp này an toàn và tiết kiệm thời gian đi lại nhiều lần.

Bác sĩ tiêm botox xóa nếp nhăn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Song cũng giống như các phương pháp thẩm mỹ khác, tiêm botox có thể gây tác dụng phụ cũng như biến chứng nếu sử dụng thuốc có nguồn gốc không đảm bảo, không đúng vùng điều trị, tiêm sai liều, sai kỹ thuật. Các biểu hiện có thể là đau nhẹ, sưng hoặc bầm tím quanh chỗ tiêm, khô mắt, khô miệng, đau đầu thoáng qua, dị cảm da, sụp mí mắt tạm thời, gương mặt mất biểu cảm, không cân xứng...

Các biến chứng có thể điều trị được, thường giảm dần và biến mất sau vài tuần hoặc vài tháng, nhưng vẫn gây ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình. Bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được khám và điều trị, đảm bảo làm đẹp an toàn và hiệu quả.

7 ngày đầu sau tiêm botox, bạn không nên vận động mạnh, tránh đổ nhiều mồ hôi, không xông hơi, tắm nước nóng, massage hay tác động nhiệt gần vùng tiêm vì có thể làm suy yếu hoặc lan botox ảnh hưởng các vùng cơ xung quanh. Kiêng bia rượu, thuốc lá, ngủ đủ giấc, dưỡng ẩm và tránh nắng tốt cũng giúp bảo vệ da, kéo dài hiệu quả điều trị.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7