Tiêm botox thu gọn bắp chân

TP HCMChị Hồng 30 tuổi, bắp chân to do cơ vùng này hoạt động mạnh, được bác sĩ tiêm botox thu gọn hơn 3 cm.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết phần bắp chân của chị Hồng phát triển to không phải bị mỡ tích tụ, nếu chỉ tập luyện thể thao thông thường sẽ khó cải thiện rõ rệt. Bác sĩ Dung tư vấn chị Hồng tiêm botox để tác động trực tiếp lên nhóm cơ khiến bắp chân to, giúp cơ giảm hoạt động, thu nhỏ dần. Phương pháp này an toàn, ít xâm lấn, gần như không đau, chị có thể sinh hoạt bình thường, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Bác sĩ tiêm botox giúp thon gọn bắp chân cho chị Hồng. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tiêm botox chỉ tạo cảm giác hơi châm chích nhẹ. Sau khoảng 3 tuần, cơ bắp chân mềm và thon gọn hơn rõ rệt. Sau hai tháng, mỗi bên bắp chân chị Hồng giảm chu vi khoảng 3 cm.

Sau 2 tháng tiêm botox, bắp chân của chị Hồng đã giảm 3 cm. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Dung lưu ý người đang tiêm botox nên hạn chế tập gym cường độ cao, chỉ vận động nhẹ nhàng, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ khi tắm rửa để tránh kích ứng. Sau khoảng 3 tháng, bắp chân trở nên thon gọn, đường nét mềm mại rõ hơn. Kết quả có thể duy trì nhiều tháng tùy cơ địa và thói quen sinh hoạt.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi