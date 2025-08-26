Tiêm botox chữa đổ mồ hôi tay

TP HCMKhanh, 20 tuổi, bị đổ mồ hôi tay hơn 5 năm, có lúc chảy thành giọt, nay tiêm botox cải thiện được tình trạng này.

Tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, BS.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy, Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, chẩn đoán Khanh mắc chứng tăng tiết mồ hôi tay nguyên phát - rối loạn mạn tính khiến tuyến mồ hôi hoạt động quá mức. Chứng tăng tiết mồ hôi tay thường khởi phát từ tuổi dậy thì và kéo dài nhiều năm nếu không được điều trị đúng cách. Tình trạng này không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, học tập và tâm lý, nhất là ở người trẻ như Khanh.

Bác sĩ tiêm botox trị chứng tăng tiết mồ hôi cho Khanh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ tư vấn Khanh các biện pháp điều trị gồm tiêm botulinum toxin (botox) hoặc phẫu thuật cắt hạch giao cảm. Vì không muốn phẫu thuật, Khanh chọn điều trị bằng cách tiêm botox vào lòng bàn tay. Hoạt chất botox sẽ tạm thời ngăn chặn tín hiệu thần kinh kích thích tuyến mồ hôi, từ đó giảm tiết mồ hôi ở khu vực này.

Theo bác sĩ Vy, phương pháp này an toàn, ít xâm lấn, hầu như không ảnh hưởng đến cảm giác lòng bàn tay nhưng cần đảm bảo liều lượng, vị trí tiêm và giảm rủi ro đau hay viêm quanh vị trí tiêm. Quá trình tiêm chỉ khoảng 30 phút. Cảm giác khó chịu do mồ hôi giảm rõ sau 3-5 ngày, hiệu quả kéo dài trung bình 3-6 tháng. Sau hai tuần tái khám, Khanh dễ dàng cầm nắm đồ vật hơn, không còn ra mồ hôi nhiều như trước.

Sau khi tiêm botox, một số người có thể gặp các tác dụng phụ nhẹ, thoáng qua như đau nhức, bầm tím hoặc sưng nhẹ tại vị trí tiêm. Một số trường hợp rất ít gặp có thể tê nhẹ bàn tay, giảm lực cầm nắm hoặc khó cử động các ngón tay trong vài ngày đầu do thuốc có thể ảnh hưởng đến các cơ gần vùng tiêm. Các triệu chứng sẽ mất dần sau vài ngày.

Bác sĩ Vy lưu ý ra mồ hôi tay chân có thể là biểu hiện của chứng tăng tiết mồ hôi nguyên phát, thường lành tính. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn như rối loạn nội tiết, tim mạch hoặc thần kinh... Người bệnh nên đi khám nếu mồ hôi tay chân ra nhiều bất thường, kèm các triệu chứng như choáng váng, đau ngực, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc ra mồ hôi nhiều vào ban đêm.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi