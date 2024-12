Tiêm botox cải thiện lệch mặt do phì đại cơ nhai

Người trên 18 tuổi góc hàm lệch nhau, to và thô có thể tiêm botox để giảm phì đại cơ nhai, tạo hình thon gọn, thẩm mỹ.

Cơ hàm nhai (cơ nhai, cơ cắn) là một nhóm cơ khỏe mạnh nằm ở hàm dưới. Thói quen nghiến răng, nhai kẹo cao su, cắn móng tay, nhai đồ vật, nhai một bên, thích ăn đồ dai và cứng... có thể khiến cơ nhai làm việc quá sức, dẫn đến đau hoặc phì đại. Phì đại cơ nhai khiến hàm to, thô, nếu xảy ra ở một bên gây mất cân xứng hàm, giảm tự tin.

BS.CKI Lê Nguyễn Thủy Vy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết phì đại cơ nhai không nguy hiểm đến tính mạng, song người có vùng hàm to bất thường cần khám để loại trừ trường hợp có khối u cơ, rối loạn tuyến nước bọt, khối u khác ở đầu và cổ.

Có nhiều phương pháp điều trị cơ hàm nhai như nẹp (sử dụng dụng cụ nẹp trong miệng giúp giảm lực cắn), điều chỉnh thói quen gây phì đại cơ, tiêm botox, phẫu thuật. Trong đó, tiêm botox là phương pháp hiệu quả và ít xâm lấn, theo bác sĩ Vy. Phương pháp này đưa chất botulinum toxin vào cơ, chặn các tín hiệu từ dây thần kinh đến các cơ, làm giảm sự co thắt của cơ. Cơ được thư giãn, giảm khả năng hoạt động, nhờ đó giảm phì đại cơ, giúp khuôn mặt thon gọn hơn.

Bác sĩ Vy cho biết người có chỉ định tiêm botox cải thiện phì đại cơ nhai phải trên 18 tuổi, có cơ nhai hai bên dày, hai bên góc hàm lệch nhau, hàm to, thô; hay người muốn thon gọn hàm, mặt V-line nhưng ngại phẫu thuật, sợ để lại sẹo, đau.

Bác sĩ tiêm botox trị cơ nhai phì đại. Hình minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Vy đánh giá phương pháp tiêm botox có các ưu điểm như thực hiện nhanh chóng khoảng 15 phút, thời gian nghỉ dưỡng ngắn, không để lại sẹo. Song hiệu quả gọn hàm tạm thời, kéo dài vài tháng, cần tiêm lặp lại để duy trì. Nếu không hài lòng sau khi tiêm, người bệnh cần chờ hết tác dụng của botox trong vài tháng. Tiêm nhiều năm liên tục có thể gây giảm hiệu quả điều trị, còn gọi là kháng thuốc

Sau tiêm hai tuần, người bệnh cần tái khám để kiểm tra hoạt động của cơ. Bác sĩ tiêm bổ sung nếu cơ vẫn hoạt động để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Sau tiêm, một số người bệnh bị sưng, nhức, nóng rát, bầm tím ở điểm tiêm. Các triệu chứng này chỉ tạm thời, nhanh chóng hồi phục. Người bệnh có thể chườm lạnh ở vị trí tiêm giúp giảm sưng. Không massage, tác động lên mặt, không nằm ngửa, không tập thể dục, duy trì tư thế đầu thẳng trong vòng 4 tiếng để tránh botox lan sang các vị trí khác, ảnh hưởng kết quả điều trị. Người bệnh cũng không nên đeo khẩu trang quá chật hoặc sấy tóc trong 1-2 ngày sau khi tiêm botox gọn hàm. Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp muốn kết hợp nhiều thủ thuật trên vùng mặt.

Bác sĩ Vy lưu ý mọi người cần tới cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để điều trị lệch mặt, hàm to do phì đại cơ nhai nhằm đảm bảo an toàn. Bác sĩ phải có kiến thức tốt về giải phẫu vùng mặt, được cấp chứng chỉ hành nghề tiêm botox.

Đinh Tiên