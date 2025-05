Thuyết phục con trai trữ tinh trùng trước khi chuyển giới

TP HCMVợ chồng bà Hiền chấp nhận cho con trai chuyển giới thành nữ nhưng phải đến bệnh viện để trữ đông tinh trùng bảo tồn khả năng sinh sản.

"Vài năm tới nếu thay đổi quyết định, con trai tôi vẫn còn cơ hội có con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm", bà Hiền, 57 tuổi, nói.

Long, 29 tuổi, là con duy nhất của vợ chồng bà Hiền, cũng là cháu "độc đinh" của dòng họ bên nội. Sau tuổi dậy thì, Long sống khép kín, ít trò chuyện cùng người thân. Cha mẹ nhiều lần hối thúc anh kết hôn sớm nhưng không thành.

Cuối năm 2024, Long công khai là người đồng tính nam, bày tỏ mong muốn chuyển giới thành nữ. Bố của Long không chấp nhận, cấm anh giao du với bạn trai, còn bà Hiền bất lực khi nhiều lần khuyên nhủ con không được. Họ tìm hiểu các thông tin về người đồng tính nam, dần trò chuyện cởi mở, chấp nhận cho con "sống thử" giới tính nữ với điều kiện trữ đông tinh trùng bảo tồn khả năng sinh sản.

Đầu tháng 4, vợ chồng bà Hiền cùng con trai đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) để khám sức khỏe sinh sản. Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Đơn vị Nam học, cho biết anh Long chưa sử dụng hormone hoặc các can thiệp y khoa nên chức năng sản xuất tinh trùng vẫn tốt.

Anh thu được hai mẫu tinh dịch, toàn bộ được trữ đông, nếu mong muốn sinh con có thể rã đông để thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của người vợ sau khi kết hôn. Với phương pháp thủy tinh hóa áp dụng tại IVF Tâm Anh, tinh trùng được bảo quản trong môi trường nitơ lỏng -196 độ C, thời gian lưu trữ không giới hạn. Tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công từ tinh trùng rã đông lên đến 97%.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh tư vấn phương pháp trữ đông tinh trùng cho một nam giới. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Theo bác sĩ Vinh, có hai phương pháp chính giúp nam chuyển giới thành nữ gồm sử dụng hormone nữ và phẫu thuật. Sử dụng hormone là phương pháp đơn giản, không xâm lấn để điều chỉnh nội tiết tố theo hướng nữ giới, giúp giảm cơ, da dẻ mịn màng, tăng mỡ vào ngực, giảm chức năng sản xuất tinh trùng. Với phương pháp phẫu thuật tạo hình vùng kín, người bệnh hoàn toàn không còn cơ hội thu được tinh trùng sau khi can thiệp vì cấu trúc giải phẫu hệ thống cơ quan sinh sản đã thay đổi. Họ không thể có con của chính mình dù áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Bộ Y tế ước tính Việt Nam có khoảng 480.000 người chuyển giới. Hiện chưa có nghiên cứu về tỷ lệ người chuyển giới mong muốn quay lại giới tính ban đầu, song nhiều chuyên gia nhận định nhóm này là không hiếm. Bác sĩ Vinh cho hay nguyên nhân có thể do tiêm hoặc uống hormone khiến thay đổi thể chất và tinh thần, cảm giác phiền phức, lạ lẫm sau khi thay đổi ngoại hình, hoặc buồn chán, thất vọng do phẫu thuật chuyển giới không hoàn chỉnh. Có người bị biến chứng hay dị tật đeo đẳng suốt đời, khó tiếp xúc xã hội, quan hệ tình cảm không thuận lợi hoặc các vướng mắc thủ tục giấy tờ... Tại IVF Tâm Anh, các bác sĩ từng tiếp nhận một trường hợp người đồng tính trẻ muốn trữ đông tinh trùng nhưng xét nghiệm tinh dịch đồ vô tinh do sử dụng hormone nữ thời gian dài. Để thu được tinh trùng, người bệnh cần ngừng hormone nữ, kiên trì bổ sung trở lại hormone nam ít nhất 3 tháng hoặc lâu hơn tùy tình trạng.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo người đồng tính nam trước khi chuyển giới thành nữ nên tìm hiểu kỹ thông tin, cân nhắc trữ đông tinh trùng trước khi can thiệp chuyển giới, tránh trường hợp không thể có con hay hối hận vì không thể quay lại giới tính ban đầu.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi