Thường xuyên bị lạnh do thiếu chất gì?

Sắt và một số vitamin B12, B9, C có vai trò quan trọng trong điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, người bị thiếu hụt thường dễ bị lạnh.

Cơ thể có quá trình điều chỉnh nhiệt tự nhiên nhằm duy trì ở mức ổn định khoảng 37 độ C. Quá trình này có sự phối hợp giữa não, động mạch máu và tuyến mồ hôi. Nhờ đó, cơ thể cũng được giữ ấm khi thời tiết lạnh giá.

Song một số yếu tố có thể phá vỡ sự cân bằng này như nhiễm virus hoặc vi khuẩn, tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt. Cảm giác lạnh quá mức không chỉ do thời tiết mà còn có thể do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Thiếu các chất thiết yếu có nguy cơ cản trở khả năng sản xuất hoặc duy trì nhiệt tạo cảm giác lạnh.

Sắt

Sắt là nền tảng cho quá trình sản xuất huyết sắc tố, protein trong tế bào hồng để cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nếu không cung cấp đủ oxy, cơ và mô không thể tạo ra đủ nhiệt. Tình trạng này được gọi là thiếu máu do thiếu sắt, thường khiến một người cảm thấy lạnh, mệt mỏi và yếu ớt.

Người bị thiếu máu do thiếu sắt cũng nhạy cảm hơn với nhiệt độ lạnh do khả năng vận chuyển oxy trong máu kém. Sắt trong thực phẩm tồn tại dưới hai dạng là heme và non-heme. Sắt heme chủ yếu có trong sản phẩm từ động vật (thịt bò nạc, thịt gà, cá hồi), còn non-heme có nhiều trong thực vật (rau bina, cải xoăn, các loại đậu...). Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 18 mg sắt mỗi ngày, nam giới là 8 mg.

Vitamin B12

Vitamin B12 rất cần thiết cho cả quá trình sản xuất hồng cầu và chức năng não. Nếu không có đủ dưỡng chất này, quá trình hình thành các tế bào hồng cầu khỏe mạnh chững lại, dẫn đến thiếu máu do thiếu vitamin B12. Điều này gây ra tình trạng lưu thông oxy kém, cảm giác lạnh liên tục, nhất là ở các chi như bàn tay và bàn chân.

Người lớn cần 2,4 mcg B12 mỗi ngày, riêng phụ nữ mang thai và cho con bú lần lượt là 2,6 mcg và 2,8 mcg. Vitamin này có nhiều trong thực phẩm nguồn gốc động vật (cá, thịt, thịt gia cầm, trứng, sữa), thực phẩm tăng cường từ thực vật (ngũ cốc tăng cường, sữa đậu nành).

Folate

Folate (vitamin B9) phối hợp với B12 để tạo ra hồng cầu. Thiếu hụt folate có thể ngăn chặn quá trình này, gây ra các triệu chứng như nhạy cảm với lạnh, mệt mỏi và tuần hoàn kém. Bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B9 thường biểu hiện ở tình trạng luôn cảm thấy lạnh do mô không được cung cấp đủ oxy. Thực phẩm giàu folate như rau lá xanh, bông cải xanh, các loại đậu và quả họ cam quýt có thể giúp ngăn ngừa thiếu hụt.

Vitamin C

Thiếu vitamin C có thể gây ra các triệu chứng tương tự thiếu máu như cảm lạnh mạn tính. Vitamin này gián tiếp góp phần điều hòa nhiệt độ, làm ấm cơ thể bằng cách tăng hấp thu sắt. Nữ giới trưởng thành cần 75 mg vitamin C mỗi ngày, trong khi nam giới là 90 mg. Ăn kiwi, ớt chuông, quả họ cam quýt, bông cải xanh, cải brussels, quả mọng, ổi để tăng thêm lượng vitamin C cho cơ thể.

Nhạy cảm với thời tiết lạnh có thể chỉ ra các tình trạng tiềm ẩn như suy giáp, bệnh Raynaud hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng nghiêm trọng hơn. Người gặp tình trạng này cần đi khám để xác định nguyên nhân. Xét nghiệm máu có thể giúp xác định nguy cơ thiếu sắt, vitamin B12, folate hay vitamin C. Dựa trên kết quả, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng có thể tư vấn chế độ ăn uống, sản phẩm bổ sung hoặc các biện pháp can thiệp khác.

Bảo Bảo (TheoTimes of India)