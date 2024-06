Thuốc lá hại tim thế nào

Người hút thuốc, hít phải khói thuốc thụ động có thể bị tổn thương mạch máu, đông máu dẫn đến tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ.

Hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê có hơn 8 triệu người chết vì thuốc lá trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu ca do sử dụng thuốc lá trực tiếp, khoảng 1,3 triệu ca là do tiếp xúc khói thuốc thụ động.

Dưới đây là ảnh hưởng xấu của thuốc lá đến tim mạch.

Tăng huyết áp

Sự tổn thương niêm mạc động mạch do hút thuốc khiến chúng bị hẹp, kém linh hoạt hơn. Những yếu tố này gây cao huyết áp, tăng thêm căng thẳng cho tim. Cả hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc thụ động đều có khả năng làm tăng huyết áp.

Giảm nồng độ oxy trong máu

Khí carbon monoxide trong khói thuốc lá liên kết với huyết sắc tố trong máu, giảm khả năng vận chuyển oxy. Lượng oxy được cung cấp cho các mô và các cơ quan trong cơ thể ít hơn, bao gồm cả tim. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tổn thương cơ tim, tăng nguy cơ đau tim. Người hút thuốc có lượng oxy trong máu thấp hơn so với người không có thói quen này.

Đông máu

Hút thuốc làm tăng nguy cơ đông máu, ngăn chặn lưu lượng máu đến tim, dẫn đến đau tim. Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể khiến máu dính hơn, dễ bị đông lại. Tình trạng này kéo dài có thể hình thành cục máu đông - nguyên nhân gây đột quỵ.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim bao gồm:

Tim mạch vành: Các động mạch trong tim, gọi là động mạch vành, không thể đưa đủ máu đến tim gây ra bệnh. Đây là bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc bệnh động mạch vành. Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể làm đặc máu, hình thành cục máu đông, tắc nghẽn động mạch.

Đột quỵ: Hút thuốc thúc đẩy sự hình thành mảng bám và cục máu đông, có thể làm tắc nghẽn các mạch máu khắp cơ thể. Nếu điều này xảy ra trong não sẽ dẫn đến đột quỵ.

Đau tim: Hút thuốc ngăn chặn lưu lượng máu đến tim, gây đau tim hay nhồi máu cơ tim. Không nhận đủ lượng oxy và chất dinh dưỡng cần thiết dẫn đến tổn thương cơ tim, suy giảm chức năng tim.

Suy tim: Xảy ra khi tim không thể bơm đủ máu đi nuôi cơ thể. Các tình trạng tim mạch liên quan đến hút thuốc như tim mạch vành, rối loạn nhịp tim về lâu dài có nguy cơ dẫn tới suy tim.

Bệnh động mạch ngoại biên: Đây là tình trạng các động mạch quá hẹp để cung cấp máu đến cánh tay, bàn tay, chân và bàn chân. Thuốc lá có thể dẫn đến phát triển bệnh động mạch ngoại biên bằng cách gây viêm, xơ vữa động mạch, ngăn cản máu giàu oxy đến các chi.

Xơ vữa động mạch

Xơ vữa động mạch là tình trạng các động mạch trở nên hẹp và cứng do tích tụ mảng bám. Mảng bám được tạo thành từ các chất như cholesterol, chất béo, mô sẹo.

Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể làm hỏng niêm mạc mạch máu, dễ dẫn đến xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch) và các bệnh tim mạch khác. Hút thuốc cũng là nguyên nhân chính gây rối loạn chức năng nội mô, là tiền thân của chứng xơ vữa động mạch.

Với người đã bị xơ vữa, khói thuốc lá làm trầm trọng thêm tình trạng bằng cách tăng phản ứng viêm. Viêm thúc đẩy sự tích tụ cholesterol cùng mảng bám tích tụ trong động mạch.

Chứng loạn nhịp tim

Rối loạn nhịp tim là tình trạng tim đập không đều, còn gọi là nhịp tim bất thường. Chất nicotine trong thuốc lá cũng gây ra xơ hóa tim hoặc sẹo cơ tim, dẫn đến nhịp đập không đều hoặc nhanh.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Healthline)