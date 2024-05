Thuốc lá gây hại sinh lý nam giới thế nào

Nam giới hút thuốc lá làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương, tổn thương tinh hoàn, giảm chất lượng tinh trùng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2020 có khoảng 36,7% nam giới trên toàn cầu hút thuốc lá. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chất độc từ thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng của tinh trùng, tác động tiêu cực đến các thông số tinh dịch và ảnh hưởng chung đến sức khỏe nam giới.

Giảm testosterone: Bác sĩ Tân dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới hút thuốc lá trong thời gian dài khiến lượng hormone sinh dục testosterone giảm mạnh. Điều này không chỉ gây giảm ham muốn tình dục mà còn khiến cơ quan sản xuất tinh trùng là tinh hoàn, ống dẫn tinh hoạt động chậm hơn, từ đó khiến lượng tinh trùng giảm rõ rệt.

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nam giới. Ảnh: Linh Đặng

Giảm chất lượng tinh trùng: Nicotine là hợp chất độc hại nhất trong các sản phẩm thuốc lá, rất dễ hấp thụ vào máu khi sử dụng, theo bác sĩ Tân. Nicotine có thể thay đổi trục vùng đồi tuyến yên, tuyến thượng thận và tinh hoàn, chất lượng tinh dịch của nam giới. Tinh binh yếu, di chuyển kém, không có khả năng thụ tinh với trứng, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Người bị giãn tĩnh mạch thừng tinh và hút thuốc lá có tỷ lệ mắc chứng thiểu tinh trùng cao hơn 10 lần so với người bị bệnh mà không hút thuốc. Hút thuốc làm tăng thân nhiệt ở vùng bìu, là một trong những nguyên nhân chính gây rối loạn chức năng trong hệ thống sinh sản nam giới.

Rối loạn cương dương: Hút thuốc trực tiếp hay gián tiếp đều là yếu tố nguy cơ gây rối loạn cương dương. Nicotine tác động mạnh lên niêm mạc mạch máu, khiến mạch máu thu hẹp, giảm lưu lượng máu lưu thông trong cơ thể, trong đó có dương vật, dẫn đến rối loạn cương dương.

Khói thuốc lá còn chứa các gốc tự do cùng các hóa chất độc hại khác làm giảm việc tổng hợp nitric oxide, một trong các chất trung gian thông tin điều khiển cơ chế cương dương ở nam giới.

Tổn thương tinh hoàn: Hút thuốc lá trực tiếp làm tổn thương tinh hoàn, gián đoạn chức năng nội tiết và sinh tinh. Quá trình sinh tinh có nhu cầu trao đổi chất cao. Thói quen xấu này còn ảnh hưởng đến cung cấp oxy, tác động đến nguồn cung cấp máu trong thừng tinh.

Liệt dương: Nam giới hút thuốc lá tăng nguy cơ bị liệt dương do xơ vữa động mạch ở dương vật. Nếu hút thuốc trong thời gian dài, nguy cơ bị liệt dương do co mạch cao hơn.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới nên bỏ hút thuốc. Các tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và chất lượng tinh trùng có thể cải thiện sau 2-12 tuần khi ngừng hút. Nam giới nên đi khám sức khỏe định kỳ, khám nam khoa khi gặp các vấn đề sinh lý, sức khỏe sinh sản, đồng thời sinh hoạt khoa học, tập thể thao, giữ tâm trạng thoải mái, hạn chế rượu bia.

Lục Bảo