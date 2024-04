Ngồi yên xe nóng lâu có ảnh hưởng đến sinh lý nam?

Tôi làm xe ôm công nghệ, chạy ngoài trời nắng nhiều nên yên xe rất nóng, xin hỏi ngồi lâu có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng không? (Đình Tú, 29 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nhiệt độ lý tưởng nhất để tinh hoàn sản xuất tinh trùng là 34 độ C, thấp hơn nhiệt độ trung bình của cơ thể 3 độ C. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, nhiệt độ tinh hoàn nên thấp hơn nhiệt độ cơ thể 1 độ C.

Trong thời tiết nắng nóng kéo dài tại TP HCM và các tỉnh phía Nam hiện tại, yên xe máy hấp thụ nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời nhanh và mạnh, có thể làm bỏng da khi tiếp xúc.

Tinh hoàn với lớp da mỏng, nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương, bỏng rát do nhiệt. Thường xuyên ngồi trên yên xe trong thời gian dài có thể gây căng thẳng nhiệt trên tinh hoàn, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng như giảm nồng độ, khả năng di chuyển và số lượng.

Ngồi yên xe nóng trong thời gian ngắn thì không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nam giới không nên thường xuyên làm việc dưới trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức.

Để giảm nhiệt độ vùng bìu, những người thường xuyên lái xe máy ngoài trời nắng nên trang bị miếng lót, tránh tiếp xúc trực tiếp với yên xe nóng, mặc quần lót không quá chật, thấm hút tốt. Ngoài ra, cần vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục tránh vi khuẩn sinh sôi trong điều kiện nóng ẩm.

Bác sĩ Phạm Xuân Long

Khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM