Thực phẩm tốt cho phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung

Người bị lạc nội mạc tử cung nên bổ sung thực phẩm giàu Omega-3, chất chống oxy hóa, canxi, vitamin D, hạn chế các thức ăn giàu chất béo không chuyển hóa.

Thống kê cho thấy khoảng 50% phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung gặp khó khăn trong việc mang thai. Bệnh gồm 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 được coi là thể nhẹ và giai đoạn 4 là nặng nhất. Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung ở giai đoạn 1 hoặc 2 có cơ hội mang thai nhiều hơn bệnh ở giai đoạn 3 hoặc 4.

Hiện nay, có rất ít nghiên cứu về mối liên hệ trực tiếp giữa chế độ ăn uống và khả năng sinh sản đối với phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung. Tuy không có thực phẩm nào được khoa học chứng minh sẽ giúp mang thai nhưng đã có nghiên cứu về chế độ ăn uống giúp cải thiện chứng đau vùng chậu ở phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung.

Dưới đây là một vài loại thực phẩm có ích cho người bệnh lạc nội mạc tử cung:

Thực phẩm giàu Omega-3 và ít chất béo

Trong tất cả các nghiên cứu về chế độ ăn uống với bệnh lạc nội mạc tử cung, việc tìm ra mối liên quan giữa chất béo "tốt" và "xấu" với nguy cơ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung là nghiên cứu được đánh giá thuyết phục nhất. Theo đó, những phụ nữ tiêu thụ nhiều chất béo chuyển hóa (chất béo "xấu") có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung cao hơn. Các chuyên gia cũng khuyên những người bệnh lạc nội mạc tử cung nên tăng cường bổ sung lượng omega-3 trong chế độ ăn hàng ngày vì có khả năng làm giảm tình trạng viêm nhiễm.

Các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa không nên ăn có thể kể đến: đồ chiên rán, bánh bánh ngọt, bánh quy giòn, bơ thực vật... Thực phẩm giàu omega-3 bao gồm: dầu hạt lanh, dầu cá, hạt chia, quả óc chó, cá hồi, cá thu, rau chân vịt, bơ...

Thực phẩm giàu omega-3 có tác dụng giảm viêm nhiễm rất tốt cho người bị lạc nội mạc tử cung. Ảnh: Pinterest

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Quá trình oxy hóa có thể đóng một vai trò trong quá trình phát triển bệnh lạc nội mạc tử cung. Các thực phẩm chứa chất chống oxy hóa có thể làm hồi phục những tổn thương do lạc nội mạc tử cung và tăng sức đề kháng của cơ thể. Chất chống oxy hóa ngăn chặn phản ứng dây chuyền gây tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung thường có thói quen ít bổ sung chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của mình. Bổ sung nhiều rau và trái cây, tăng cường thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C và E là những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa lành mạnh nhất. Một số thực phẩm có thể kể đến: khoai lang, gan bò, rau chân vịt, cà rốt, xoài, cam, hạt hướng dương...

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Một nghiên cứu được thực hiện trên 70.000 phụ nữ, trong đó có 1.385 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, cho thấy những phụ nữ tiêu thụ ít nhất từ 3 khẩu phần ăn có thành phần từ sữa có nguy cơ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung thấp hơn 18% so với những người chỉ dùng từ 2 khẩu phần từ sữa mỗi ngày. Nguyên nhân vì sao chế phẩm phẩm từ sữa có liên quan đến việc giảm nguy cơ lạc nội mạc tử cung hiện vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào tìm ra. Các chế phẩm từ sữa bao gồm: sữa chua, phô mai, bơ,...

Thực phẩm giàu canxi

Bổ sung canxi đã được chứng minh là làm giảm quá trình oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể. Vì hai nhân tố này đều liên quan đến bệnh lạc nội mạc tử cung nên việc bổ sung thêm canxi vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm viêm hiệu quả. Thực phẩm giàu canxi bao gồm: các sản phẩm từ sữa, nước cam, cá mòi, cá hồi, cải xoăn,...

Vitamin D

Một nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá mức độ vitamin D của phụ nữ liên quan đến nguy cơ lạc nội mạc tử cung. Những phụ nữ tham gia nghiên cứu được chia thành 5 nhóm. Kết quả cho thấy những phụ nữ thuộc nhóm có hàm lượng vitamin D cao nhất ít có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung hơn 24% so với những người ở nhóm có hàm lượng vitamin D thấp nhất. Ngoài ra, mức vitamin D thấp có liên quan đến vô sinh ở nam và nữ giới.

Thực phẩm giàu Magie

Phụ nữ thiếu magiê có nhiều khả năng bị hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Những phụ nữ dung nạp nhiều thực phẩm giàu magie hơn cũng được cho là giảm nguy cơ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung sau này. Thực phẩm giàu magie bao gồm: quả hạnh, rau bó xôi, hạt điều, đậu phộng, đậu đen,...

Chế độ ăn không có gluten

Gluten được cho là nguyên nhân gây ra một số bệnh lý và tình trạng sức khỏe, bao gồm cả vô sinh. Một nghiên cứu đã xem xét liệu chế độ ăn không có gluten có thể làm giảm các triệu chứng đau ở những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung hay không. Những phụ nữ được cho là có cơn đau liên quan đến lạc nội mạc tử cung nghiêm trọng đã được áp dụng chế độ ăn không có gluten trong 12 tháng. Kết quả cho thấy 75% người cảm thấy cơn đau thuyên giảm đáng kể và không ai trong số những phụ nữ theo chế độ ăn không có gluten gia tăng cơn đau.

Khi tổn thương ở nội mạc tử cung đã làm tắc nghẽn ống dẫn trứng hoặc cản trở quá trình rụng trứng, không có chế độ ăn kiêng nào có thể cải thiện tình hình. Phương pháp chỉ định cuối cùng chỉ có thể là phẫu thuật hoặc điều trị IVF mới có thể mang thai.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)