Thực phẩm có thể gây vô sinh ở nam và nữ

Một số loại thực phẩm có thể làm giảm sức khỏe tinh trùng và khả năng sinh sản mà nam giới cần hạn chế.

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho hay việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt đã qua chế biến, như thịt bò, thịt xông khói, xúc xích..., có khả năng là nguyên nhân gây vô sinh ở cả nam và nữ.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn thịt đỏ đã qua chế biến làm giảm số lượng và khả năng vận động của tinh trùng. Những người đàn ông tiêu thụ lượng lớn thịt chế biến sẵn có chất lượng, số lượng và khả năng vận động của tinh trùng thấp hơn so với những người đàn ông ăn cá. Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn cũng có thể chứa nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa, có liên quan đến khả năng sinh sản thấp hơn.

Một nghiên cứu khác dựa trên thông tin sức khỏe của 141 nam giới trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF/ICSI), cho thấy những người ăn ít hơn 1,5 khẩu phần thịt chế biến mỗi tuần có cơ hội mang thai cao hơn 28% so với những người đàn ông ăn 4,3 khẩu phần mỗi tuần. Những người đàn ông ăn nhiều thịt gia cầm nhất có tỷ lệ thụ tinh cao hơn 13% so với những người đàn ông ăn ít thịt gia cầm nhất.

Những phụ nữ có chế độ dinh dưỡng nhiều protein thực vật hơn protein động vật cũng có tỷ lệ vô sinh thấp hơn.

Thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu và BPA

Hợp chất Bisphenol a (BPA) có trong hầu hết các hộp và bao bì thực phẩm, từ từ ngấm vào thực phẩm. Cả BPA và hóa chất trong thuốc trừ sâu đều có thể tàn phá nồng độ tinh trùng. Do đó, ăn rau và trái cây nhiễm thuốc trừ sâu, thịt và cá từ nguồn nước bị ô nhiễm hay thực phẩm đựng trong hộp nhựa, bao bì chứa BPA có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới.

Bên cạnh đó, một số hóa chất tương tự trong thuốc trừ sâu trong dụng cụ nấu chống dính cũng có tác động tương tự.

Thực phẩm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Ảnh: Freepik

Sản phẩm từ sữa giàu chất béo

Nghiên cứu của Đại học Rochester (Mỹ) trên 189 nam giới trong độ tuổi 18-22 cho thấy các sản phẩm từ sữa giàu chất béo (sữa nguyên chất, kem và phô mai) có liên quan đến việc giảm khả năng vận động của tinh trùng và hình dạng tinh trùng bất thường.

Dù các sản phẩm từ sữa ít béo có thể hỗ trợ khả năng sinh sản ở nam giới, sữa nguyên kem có tác dụng ngược lại. Việc tiêu thụ nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như phô mai, có liên quan đến chất lượng tinh dịch thấp hơn trong một số nghiên cứu.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy sữa nguyên chất có thể cải thiện khả năng sinh sản của nữ giới. Theo một nghiên cứu năm 2007, phụ nữ ăn các sản phẩm từ sữa nguyên kem ít nhất một lần mỗi ngày có nguy cơ bị rối loạn rụng trứng thấp hơn 25% so với những phụ nữ ăn những thực phẩm này ít thường xuyên hơn, khoảng một lần mỗi tuần. Ngoài ra, những phụ nữ ăn nhiều hơn hai khẩu phần sữa ít béo mỗi ngày có nguy cơ vô sinh do không rụng trứng cao hơn 85% so với những người chỉ ăn sữa ít béo một lần một tuần.

Tinh bột siêu chế biến

Thực phẩm tinh bột siêu chế biến có chỉ số đường huyết (GI) cao, chứa ít chất xơ, nhiều đường bổ sung làm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản. Chúng bao gồm bánh mì trắng và mì ống, bánh quy giòn trắng, món tráng miệng, đồ nướng và các loại thực phẩm ăn nhẹ đóng gói đã qua chế biến khác.

Việc thay thế thực phẩm GI cao bằng thực phẩm GI thấp hơn có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản của phụ nữ, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt và một số loại rau phổ biến trong chế độ ăn Địa Trung Hải.

Đồ nướng

Các loại bánh nướng như bánh ngọt, bánh rán, đặc biệt là những loại được chiên hoặc chứa bơ thực vật, có thể chứa nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa làm khả năng sinh sản kém hơn.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc chọn chất béo chuyển hóa thay vì thực phẩm chứa carb lành mạnh có liên quan đến nguy cơ rối loạn rụng trứng cao hơn 73%, có thể gây vô sinh.

Đồ uống có đường

Một nghiên cứu tại Bắc Mỹtrên 3.828 phụ nữ ở độ tuổi 21-45 và 1.045 đối tác nam đã phân tích tác động đến khả năng sinh sản của việc uống đồ uống có đường trong khoảng thời gian lên tới 12 chu kỳ kinh nguyệt.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nam giới và nữ giới thường xuyên uống đồ uống có đường, được định nghĩa là uống ít nhất 7 ly mỗi tuần, đã giảm khả năng sinh sản. Nước ngọt có đường và nước tăng lực có tác động nhất so với nước ngọt dành cho người ăn kiêng và nước ép trái cây.

Một nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ tiêu thụ nhiều đồ uống có đường hơn có liên quan đến tổng số trứng trưởng thành và trứng được thụ tinh cũng như phôi chất lượng cao thấp hơn.

Dương Thương