Thức đêm hại mắt thế nào

Thức đêm gây thiếu ngủ kéo dài, làm gián đoạn quá trình tự phục hồi của mắt, dễ khô mắt, giảm thị lực và tăng nguy cơ rối loạn bề mặt nhãn cầu.

Chất lượng giấc ngủ lại có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe của đôi mắt. Ngủ đủ giấc rất quan trọng, hỗ trợ duy trì sức khỏe và chức năng tối ưu của mắt.

Theo ThS.BS Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trong khi ngủ, mắt bắt đầu quá trình tự làm mới và phục hồi, điều cần thiết để duy trì đôi mắt khỏe mạnh. Đây là thời điểm bề mặt nhãn cầu được bôi trơn đầy đủ, các chất gây kích ứng như bụi bẩn, phấn hoa, dị nguyên tích tụ suốt cả ngày được loại bỏ, đồng thời mắt được nghỉ ngơi sau thời gian dài tiếp xúc với ánh sáng mạnh cùng các yếu tố môi trường. Quá trình này diễn ra đều đặn mỗi khi mắt được nghỉ ngơi, giúp duy trì trạng thái cân bằng. Khi một người thiếu ngủ kéo dài, các cơ chế tự bảo vệ này bị gián đoạn, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện nhiều bệnh lý về mắt.

Một trong những tình trạng thường gặp ở người thiếu ngủ là hội chứng khô mắt. Ngủ không đủ giấc làm giảm khả năng giữ ẩm tự nhiên của mắt, khiến lớp phim nước mắt bị rối loạn. Người bệnh có thể cảm thấy cộm, rát, đỏ mắt, kèm theo cảm giác mỏi mắt hoặc nhìn mờ thoáng qua. Nếu tình trạng này kéo dài, bề mặt giác mạc có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến chất lượng thị lực, gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày.

Làm việc hoặc học tập vào ban đêm, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng không đầy đủ, làm tăng gánh nặng điều tiết của mắt. Duy trì thói quen này trong thời gian dài có thể khiến tật khúc xạ nặng lên, nhất là ở người cận thị, với độ cận tăng nhanh hơn so với người sinh hoạt điều độ. Thức đêm thường đi kèm với việc sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài. Ánh sáng xanh từ các thiết bị này có thể gây tổn thương võng mạc nếu mắt phải tiếp xúc liên tục vào ban đêm. Về lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý võng mạc và ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Bác sĩ Thư khuyến nghị xây dựng thói quen ngủ khoa học giúp đôi mắt khỏe. Duy trì lịch trình ngủ và thức dậy cố định mỗi ngày phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể, tạo không gian ngủ tối, yên tĩnh và thoáng mát để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như caffeine, rượu bia vào buổi tối cũng góp phần giúp mắt và cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài ra, sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc duy trì độ ẩm phù hợp trong phòng ngủ hỗ trợ giữ ẩm cho mắt suốt đêm, nhất là với người thường xuyên bị khô mắt.

Trường hợp xuất hiện khó chịu ở mắt kéo dài hoặc nghi ngờ có rối loạn giấc ngủ nên đi khám và tham khảo ý kiến từ bác sĩ. Từ đó, bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh điều chỉnh thói quen sinh hoạt đến chỉ định khám chuyên sâu nhãn khoa hoặc thần kinh khi cần.

