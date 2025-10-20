Thu nhỏ tuyến tiền liệt phì đại trong 15 phút

TP HCMÔng Nguyên, 53 tuổi, uống thuốc điều trị phì đại tuyến tiền liệt không khỏi bệnh, nay được bác sĩ dùng liệu pháp nhiệt hơi nước thu nhỏ tuyến tiền liệt.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận kích thước tuyến tiền liệt của ông Nguyên khoảng 69 ml, bị bế tắc dòng tiểu. Để tránh ảnh hưởng sinh lý, bác sĩ chỉ định người bệnh điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng phương pháp nhiệt hơi nước Rezum ít xâm lấn. Đây là phương pháp điều trị tự nhiên thay thế phẫu thuật, bảo tồn chức năng tình dục.

Bác sĩ Đạt đưa dụng cụ qua niệu đạo đến các vùng mô của tuyến tiền liệt cần điều trị và đưa hơi nước để phá hủy mô tuyến tiền liệt bị phì đại bằng nhiệt. Mỗi điểm kéo dài khoảng 9 giây và hoàn thành sau 15 phút. Sau thủ thuật, người bệnh được đặt ống thông tiểu tạm thời.

Bác sĩ Đạt thực hiện liệu pháp Rezum thu nhỏ tuyến tiền liệt cho ông Nguyên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Đạt, cho hay các phương pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt gồm theo dõi và thay đổi lối sống, điều trị nội khoa và can thiệp phẫu thuật gồm mổ mở bóc nhân tuyến tiền liệt, cắt đốt nội soi, xẻ tuyến tiền liệt, điều trị với laser... Song sau phẫu thuật, nam giới có thể gặp các biến chứng như xuất tinh ngược dòng, rối loạn cương dương, hẹp niệu đạo, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu không tự chủ...

Liệu pháp Rezum được thực hiện không có vết mổ, hiệu quả lâu dài, cải thiện đáng kể các triệu chứng của tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, bảo tồn chức năng sinh dục, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng cương dương hoặc xuất tinh, thời gian thực hiện nhanh và xuất viện trong ngày. Bác sĩ Đạt cho hay tỷ lệ thành công của Rezum khá cao, hầu hết bệnh nhân không cần thêm bất kỳ can thiệp nào khác. Tỷ lệ tái điều trị chỉ khoảng 4,4% sau 5 năm, thấp hơn một số thủ thuật ít xâm lấn khác.

Để giảm nguy cơ và kiểm soát bệnh tốt hơn, nam giới nên ăn nhiều rau xanh, quả mọng; hạn chế đồ chiên rán, thịt đỏ, muối, đường; tăng cường tập thể dục đều đặn; ngủ đủ giấc; tránh căng thẳng. Hạn chế rượu bia, thuốc lá do làm tăng gánh nặng cho bàng quang. Không nhịn tiểu lâu, tập thói quen đi tiểu đúng giờ. Nam giới trên 50 tuổi nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường của tuyến tiền liệt.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi