Thu nhỏ tuyến tiền liệt phì đại không cần mổ

Hà NộiÔng Hiệp, 59 tuổi, tuyến tiền liệt phì đại, được bác sĩ thu nhỏ bằng liệu pháp nhiệt hơi nước mà không cần phẫu thuật.

PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ghi nhận tuyến tiền liệt của ông Hiệp phì đại khoảng 38 g, to gần gấp đôi so với bình thường, chèn ép niệu đạo và bế tắc dòng tiểu. Bệnh có thể dẫn đến bí tiểu cấp tính, nhiễm trùng đường tiết niệu và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp Rezum sử dụng năng lượng hơi nước ở nhiệt độ cao để phá hủy mô tuyến tiền liệt phì đại chọn lọc, từ đó thu nhỏ tuyến và khơi thông dòng tiểu. Thủ thuật thực hiện qua đường niệu đạo, bệnh nhân được gây tê tủy sống, không đau.

Mỗi lần tiêm hơi nước khoảng 10 giây, tạo các tổn thương có kiểm soát khiến tế bào bệnh lý thoái hóa dần trong vài tuần sau đó, toàn bộ quy trình khoảng 15 phút. Khác với phẫu thuật truyền thống, Rezum không tạo vết mổ, ít chảy máu và không cần gây mê toàn thân, giúp giảm nguy cơ biến chứng, nhất là ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, theo PGS Hinh.

Ông Hiệp được đặt ống thông tiểu trong khoảng 3-5 ngày, dùng thuốc theo đơn và tái khám sau hai tháng để bác sĩ đánh giá mức độ cải thiện và tình trạng tuyến tiền liệt.

Êkíp thực hiện liệu pháp hơi nước Rezum điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Hinh cho biết liệu pháp Rezum là lựa chọn phù hợp với bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt trên 50 tuổi, có triệu chứng mức độ trung bình đến nặng hoặc muốn tránh phẫu thuật mở. Rezum đồng thời bảo tồn chức năng sinh lý và hạn chế tình trạng xuất tinh ngược, thời gian thực hiện ngắn và ít ảnh hưởng đến sinh hoạt, thuận lợi cho bệnh nhân có nhiều bệnh lý đi kèm.

Nam giới trung niên bị tiểu nhiều, tiểu khó, tiểu buốt, tiểu không hết nên đi khám sớm để phát hiện phì đại tuyến tiền liệt hoặc các bệnh lý liên quan.

Thu Giang