Thu nhỏ lỗ chân lông bằng công nghệ sóng vi điểm

TP HCMChị Thu, 38 tuổi, vùng mũi bóng dầu, lỗ chân lông to, được bác sĩ sử dụng các đầu vi kim đưa năng lượng sóng cao tần vào sâu trong da điều trị.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết lỗ chân lông vùng chữ T và hai bên cánh mũi của chị Thu giãn rộng do mô quanh nang lông giảm độ đàn hồi. Da dầu, tuyến bã hoạt động mạnh khiến mụn dễ bùng phát và tình trạng viêm kéo dài, làm lỗ chân lông to và rõ hơn theo thời gian. Tình trạng này thường liên quan đến viêm mạn tính quanh nang lông chứ không chỉ do cơ địa.

Vùng mũi có mật độ tuyến bã cao nên dễ bít tắc và sưng đỏ. Khi lớp collagen nâng đỡ quanh nang lông bị tổn thương, lỗ chân lông khó có thể tự thu nhỏ dù người bệnh tăng cường chăm sóc hay sử dụng các sản phẩm se khít.

Bác sĩ sử dụng sóng RF thu nhỏ lỗ chân lông vùng mũi cho chị Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ điều trị cho chị Thu bằng công nghệ RF vi điểm với liệu trình 4-6 buổi, mỗi buổi cách nhau một tháng. RF vi điểm sử dụng các đầu vi kim đưa năng lượng sóng cao tần vào sâu trong da, làm nóng có kiểm soát lớp bì. Nhiệt năng này giúp ức chế hoạt động quá mức của tuyến bã, giảm dầu nhờn đáng kể, đồng thời, kích thích tăng sinh collagen và elastin, cải thiện độ săn chắc của mô quanh nang lông. Khi cấu trúc nâng đỡ được phục hồi, lỗ chân lông trở nên nhỏ và se khít hơn.

Nhờ tác động kép lên tuyến bã và nền da, RF vi điểm cải thiện tổng thể bề mặt da, mang lại vẻ mịn màng và đều màu hơn. Sau khi làm RF vi điểm, chị Thu được chiếu đèn led để làm dịu, giảm viêm và hỗ trợ phục hồi hàng rào da. Sự kết hợp này hạn chế kích ứng, rút ngắn thời gian hồi phục và tăng hiệu quả se khít lỗ chân lông.

Sau 3 buổi điều trị, da chị Thu bớt bóng dầu, mịn và lỗ chân lông nhỏ hơn hẳn. Để duy trì hiệu quả điều trị, chị được hướng dẫn phục hồi hàng rào bảo vệ da bằng cách sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, pH cân bằng, tránh xà phòng hoặc các sản phẩm tạo bọt mạnh làm suy yếu lớp bảo vệ tự nhiên. Để kiểm soát dầu, bác sĩ kê serum giảm tiết bã, hạn chế bít tắc và hỗ trợ tái tạo da. Bác sĩ lưu ý chị không tự nặn mụn hay làm đẹp tại cơ sở thiếu uy tín vì vùng mũi rất dễ viêm và khiến lỗ chân lông giãn rộng hơn. Người có làn da dầu, đặc biệt vùng chữ T, cần chăm sóc cần thận trọng và theo dõi định kỳ để giữ da ổn định và hạn chế tổn thương.

Khi bị viêm đỏ hoặc lỗ chân lông to, người bệnh nên đến cơ sở có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi