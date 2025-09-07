Vì sao không nên nặn mụn?

Nặn mụn có thể làm tổn thương các mô bên dưới da, dẫn đến viêm, nổi mụn nhiều hơn, sẹo và nhiễm trùng.

Mụn xuất hiện khi dầu thừa (bã nhờn), tế bào da chết và vi khuẩn bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, dẫn đến đỏ, viêm, có thể gây mủ. Nặn mụn ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể có thể để sẹo hoặc nhiễm trùng.

Khi nặn mụn, các mảnh vụn có thể bị đẩy từ lỗ chân lông vào sâu hơn trong nang lông. Điều này có thể khiến thành nang lông bị vỡ, làm tràn chất bị nhiễm trùng (bao gồm cả mủ) xuống lớp hạ bì của da. Từ đó, viêm nặng hơn trước, biểu hiện bằng đỏ, sưng và nóng ở vùng da xung quanh tăng lên. Cấu trúc da bị phá vỡ cũng có thể thúc đẩy nhiễm trùng, hình thành một nốt mụn lớn hơn hoặc một nốt mụn mới bên cạnh nốt bạn vừa nặn.

Nặn mụn gây ra những nguy cơ đáng lo ngại ở "vùng tam giác tử thần" - vùng kéo dài từ sống mũi đến khóe miệng. Nốt mụn bị tác động có thể gây viêm cục bộ, tổn thương và có khả năng đưa vi khuẩn vào vết thương ở vùng tam giác này. Các mạch máu nhỏ nuôi dưỡng từng nang lông, nơi mụn trứng cá phát triển. Nếu nang lông bị vỡ do tác động hoặc do nhiễm trùng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào các mạch máu đó. Các tĩnh mạch ở khu vực này kết nối với xoang hang ở đáy não. Nhiễm trùng ở đây có thể gây ra huyết khối xoang hang, một cục máu đông có thể dẫn đến liệt mặt, đột quỵ hoặc tử vong.

Dù biến chứng này ít gặp, song nếu gặp tình trạng sưng tấy, đau nhức, sốt hoặc đỏ lan rộng nhanh chóng sau khi nặn mụn ở vùng "tam giác tử thần", bạn nên đi khám.

Ngoài mụn mới hình thành gần nốt mụn đã nặn, những thay đổi khác trên da như sẹo và da đổi màu, có thể xảy ra. Nặn mụn mủ khiến da bị vỡ ra để thoát mủ, hình thành vảy và làm sẫm màu vùng da xung quanh. Nặn mụn thường xuyên có thể dẫn đến hình thành các nốt mụn (tổn thương mụn cứng ở các mô sâu hơn) hoặc u nang mụn (tổn thương sâu, chứa đầy mủ trông giống như nhọt).

Một khi da bị tổn thương, mô có khả năng bị mất trong quá trình lành lại, từ đó hình thành sẹo mụn lõm hoặc sẹo rỗ. Tổn thương càng rộng, nguy cơ mất mô càng cao. Ngay cả khi sẹo lõm không hình thành, vẫn có thể để lại những vết thâm trên da, được gọi là tăng sắc tố sau viêm. Tình trạng này xảy ra khi viêm nghiêm trọng làm tổn thương các tế bào sừng, khiến chúng giải phóng một lượng lớn sắc tố melanin. Nếu tổn thương ở mức độ nhẹ, sạm da thường sẽ phục hồi. Tuy nhiên, khi tổn thương nghiêm trọng hoặc kéo dài, tình trạng đổi màu da có thể mờ dần nhưng không biến mất hoàn toàn nếu không điều trị.

Cách trị mụn an toàn

Tốt nhất không nên sờ, chạm hay nặn mụn. Nếu không nặn, mụn thường sẽ hết trong vòng vài ngày. Mụn đầu trắng nằm gần bề mặt da, có thể tự vỡ và chảy dịch. Mụn nằm sâu hơn cuối cùng sẽ tự tan.

Người da mụn có thể thử các phương pháp điều trị mụn không kê đơn (OTC). Các sản phẩm này được chấm lên hoặc dùng như miếng dán lên mụn giúp chúng khô và lành lại. Bạn cũng có thể thử chườm đá hoặc chườm ấm để thu nhỏ mụn.

Các biện pháp không kê đơn hiệu quả nhất đối với mụn nhỏ. Trường hợp bị mụn rất lớn và kéo dài, bạn nên đến bác sĩ da liễu khám để được điều trị an toàn và hiệu quả. Bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia thẩm mỹ cũng có thể hướng dẫn bạn cách nặn mụn an toàn.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)