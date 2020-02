Triết lý làm nông của bà chủ trang trại tại Thạch Thất

Sản phẩm rau của trang trại Hoa Viên đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Certificate No: 91038 Certified Organic by CERES và chứng nhận hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn IFOAM Norms for Organic Production với mã số chứng nhận: VICA S052 – PRO – 0005.

Rau hữu cơ là loại rau canh tác trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo tiêu chuẩn 5 không: không bón phân hoá học; không phun thuốc bảo vệ thực vật; không phun thuốc kích thích sinh trưởng; không sử dụng thuốc diệt cỏ; không sử dụng sản phẩm biến đổi gen.