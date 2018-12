Ngao sạch Giao Thủy đạt tiêu chuẩn châu Âu

Nhờ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu nuôi đến chế biến, ngao sạch được xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, EU.

Từ lâu, ngao sạch Giao Thủy (Nam Định) không còn xa lạ với người tiêu dùng trong và ngoài nước bởi chất lượng đảm bảo, tươi ngon, an toàn cho sức khỏe. Tại đây, các vựa ngao đều được nuôi và kiểm định theo tiêu chuẩn châu Âu.

Giao Thủy có hơn 32 km đường bờ biển với hai cửa sông lớn là sông Hồng và sông Sò cùng đổ ra biển. Cùng với vùng đất bãi bồi, nơi đây tạo nên một vùng biển thích hợp để ngao phát triển tự nhiên. Nhờ vậy, ngao có vỏ mỏng, thịt dày, béo, ngọt và hương vị thơm ngon.

Sản phẩm ngao sạch Giao Thủy. Ảnh: thuysangiaothuy.

Ngao Giao Thủy được đánh giá sạch bởi quy trình sản xuất được chuẩn hóa từ vùng biển nuôi đến khâu chế biến. Do đặc tính, ngao chỉ sử dụng nước biển lọc lấy chất dinh dưỡng để phát triển nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh của vùng nuôi rất quan trọng. Trong đó, những yếu tố như nước biển, lớp bùn… đều cần đảm bảo an toàn, không ô nhiễm. Kết quả kiểm định của EU với vùng nuôi ngao của huyện Giao Thủy công nhận đây là vùng biển không ô nhiễm, không có các hóa chất độc hại, lượng bùn cho phép, độ mặn phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng chú trọng kiểm soát giống ngao. Tất cả con giống trước khi nuôi đều được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Nam Định kiểm tra, chứng nhận là giống có đủ điều kiện nuôi với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khỏe mạnh, không mắc bệnh.

Khi đủ tuổi, ngao được thu hoạch về và tiếp tục nuôi lưu tại các bể chứa 24-48 giờ để làm sạch bằng tảo tự nhiên trong môi trường nước sạch. Đây là thời gian ngao tự đào thải bùn, cát, tạp chất theo cơ chế tự nhiên. Sau khi làm sạch, ngao được đóng gói vào túi lưới hoặc bọc nhựa PP và cung ứng ra thị trường. Trong túi đựng ngao có đầy đủ thông tin nguồn gốc xuất xứ, ngày đóng gói, tem mác mã vạch để khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin.

Ngao Lenger giới thiệu sản phẩm mới tại Vietnam Expo 2015. Ảnh: tomgiongthienphu.

Năm 2008, thương hiệu ngao Giao Thủy được chứng nhận là sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Nam Định cấp. Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền xuất xứ hàng hóa cho ngao Giao Thủy. Hiện, sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU.

Năm 2010, ngao Giao Thủy đón nhận huy chương vàng cùng danh hiệu "Thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng" do Bộ Y tế trao tặng. Đây là tín hiệu khả quan cho ngao Giao Thủy cũng như các sản phẩm nông nghiệp sạch của Việt Nam.

Thu Ngân