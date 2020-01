5 loại mứt dành cho Tết Nguyên đán

Bên cạnh, đào mai đua nở, câu đối đỏ, bánh chưng xanh... ngày Tết truyền thống của Việt Nam không thể thiếu những hộp mứt đủ sắc màu. Người Việt ưa chuộng sử dụng các loại mứt với mong muốn khởi đầu tốt lành, năm mới viên mãn. Bánh mứt Tết thường được dùng để ăn nhẹ hoặc tiếp khách, kèm với uống trà.

Bếp Nông Nghiệp Sạch giới thiệu 5 loại mứt được ưa chuộng trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Mứt dừa là loại phổ biến cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

Mứt dừa

Mứt dừa chiếm được cảm tình của các bà nội trợ bởi hương vị ngọt thanh, béo ngậy của dừa được phủ thêm lớp đường phấn trắng thêm phần hấp dẫn. Để tạo màu và đa dạng hương vị cho mứt dừa, các bà nội trợ có thể sử dụng những nguyên liệu tự nhiên như: lá nếp, củ dền, chanh leo, cà rốt... ép nước và ngâm cùng hỗn hợp dừa, đường theo tỷ lệ thích hợp.

Mứt gừng rất có lợi cho người bị huyết áp thấp.

Mứt gừng

Mứt gừng có màu ngả vàng, mùi thơm tự nhiên, vị cay nồng. Gừng làm mứt chọn loại vừa đủ độ được làm sạch, thái lát và ngâm nước chanh cho trắng. Sau đó, ngâm và sên với đường. Mứt gừng được ưa chuộng sử dụng bởi những tác dụng như: điều hòa huyết áp, giữ ấm cơ thể, phòng bệnh đường hô hấp, tiêu hóa...

Hồng treo gió

Hồng khô treo gió là loại hồng được chế biến theo công nghệ Nhật Bản. Hồng sau khi được treo trước gió sẽ khô lại và chuyển từ màu cam sang màu hổ phách đậm. Trái hồng treo gió có phần bên ngoài dẻo, bên trong mềm, đặc quánh mật, rất thơm và ngon.

Hồng treo là thức quà từ thiên nhiên bởi quy trình chế biến hồng khô không sử dụng thêm bất kỳ loại phụ gia nào. Vị ngọt tự nhiên của hồng cộng hưởng với nắng, gió để cho ra những trái hồng treo thơm ngon. Để tạo ra trái hồng khô đặc quánh mật, người Đà Lạt đầu tư công nghệ hiện đại, tỉ mỉ trong từng công đoạn tạo nên vị ngon tinh tế.

Hồng treo gió là thức quà biếu tinh tế trong dịp lễ, Tết. Ảnh: Bizmedia

Mứt sen

Mứt sen là một trong 8 loại mứt cung đình mà vua triều Nguyễn dùng để chiêu đãi quốc khách và đình thần trong các dịp lễ, Tết, triều hội, yến tiệc. Những hạt sen ngọt bên ngoài, bùi bên trong, thoang thoảng hương hoa luôn là lựa chọn của nhiều người mỗi dịp Tết đến.

Ngày nay, người phụ nữ Việt khéo léo khoác thêm lớp bột trà xanh bên ngoài viên mứt tròn xinh, tạo nên hương vị mới cho mứt sen. Nhâm nhi hạt mứt sen với một tách trà nóng, trò chuyện quây quần trong những ngày xuân sẽ cho mỗi người cảm giác đầm ấm, hạnh phúc trọn vẹn.

Mứt vỏ bưởi

Vỏ bưởi có hàm lượng vitamin A, C và chất chống oxy hóa cao giúp tăng sức đề kháng, làm đẹp da, chống lão hóa và thanh lọc cơ thể... Vỏ bưởi ngoài chức năng làm tinh dầu còn được dùng để chế biến món ăn: chè bưởi, mứt vỏ bưởi... Mứt vỏ bưởi có vị chua nhẹ, ngọt dịu, hơi the the đầu lưỡi. Món mứt có hương vị lạ miệng với cách làm đơn giản, các bà nội trợ có thể tham khảo và đưa vào thực đơn Tết cho gia đình mình.

Phạm Mơ