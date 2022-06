Thói quen ăn uống làm giảm tuổi thọ

Ăn quá nhiều thịt đỏ, protein từ động vật, uống nhiều soda hoặc sử dụng chất làm ngọt nhân tạo có thể rút ngắn tuổi thọ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tuổi thọ gắn liền với 5 yếu tố về lối sống, trong đó có chế độ ăn uống. Các chuyên gia cho biết những thói quen ăn uống dưới đây có thể làm giảm tuổi thọ.

Ăn quá nhiều protein

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Metabolism chỉ ra rằng chế độ ăn uống giàu protein có thể gây hại cho não bộ của người trung niên nhiều như hút thuốc lá.

Người trung niên ăn nhiều protein nguồn gốc từ động vật có nguy cơ tử vong vì ung thư cao gấp 4 lần, nguy cơ tử vong vì bất kỳ loại bệnh nào cao hơn 74% so với người ăn chế độ ít protein.

Người thu nạp ít nhất 20% calo hàng ngày từ các nguồn protein có tỷ lệ tử vong do ung thư và tiểu đường cao hơn. Những người ăn nhiều thực phẩm làm từ động vật, như thịt hoặc phô mai có nguy cơ tử vong sớm hơn vì bất kể nguyên nhân gì.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống vừa phải hoặc giàu protein có nguồn gốc từ thực vật, chẳng hạn đậu xanh, có lợi cho người trên 65 tuổi.

"Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn vừa đủ protein (cả từ động và thực vật) ở tuổi trung niên góp phần ngăn ngừa ung thư và giảm tỷ lệ tử vong nói chung, thông qua quá trình điều chỉnh hormone và cả mức insulin", Eileen Crimmins, Chủ tịch viện Lão khoa tại Đại học Nam California, cho biết.

Tuy nhiên, những người trẻ tuổi cần ăn đầy đủ protein để duy trì cân nặng hợp lý và bảo vệ khỏi tình trạng còi xương.

Uống nhiều soda

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Y học Quốc tế Jama cho thấy việc uống nước ngọt (cả loại thường và loại dành cho người ăn kiêng) có thể làm giảm tuổi thọ.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích dữ liệu từ hơn 451.000 người trưởng thành ở châu Âu trong 16 năm và kết luận uống hai lon nước ngọt mỗi ngày có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn. Nguyên nhân là nước ngọt có liên quan đến các bệnh tiêu hóa.

Uống quá nhiều soda có thể làm giảm tuổi thọ. Ảnh: Racool Studio

Ăn quá ít carb

Chế độ ăn hạn chế carb có thể làm giảm vài năm tuổi thọ. Các chuyên gia cho biết nhóm ăn vừa phải lượng carb sống lâu hơn gấp 4 lần so với những ăn cực ít carb.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Lancet Public Health đã phân tích lượng carbohydrate của hơn 15.400 người trưởng thành ở độ tuổi trung niên tại Mỹ trong 25 năm. Họ nhận ra rằng các tình nguyện viên tiêu thụ lượng carb vừa phải sống lâu hơn so với người ăn cực kỳ ít carb.

Ăn quá nhiều thịt đỏ

Một nghiên cứu do Đại học Đông Phần Lan thực hiện chỉ ra rằng đàn ông trung niên thường xuyên ăn thịt động vật, cụ thể là thịt đỏ hấp thụ lượng protein xấu cao hơn so với nam giới ăn uống cân bằng cả động thực vật.

Đàn ông trung niên ăn trung bình 200g thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 23% so với những người ăn dưới 100g thịt mỗi ngày.

Sử dụng chất làm ngọt nhân tạo

Theo các chuyên gia, không có khái niệm chất thay thế đường lành mạnh. Nghiên cứu trên hơn 118.000 người trưởng thành, công bố trên tạp chí Circulation, cho thấy đồ uống chứa đường nhân tạo có liên quan đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, gây tử vong sớm.

Uống thêm 300ml đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng 10% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Vasanti S. Malik, tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, cho biết: "Mức tiêu thụ tối ưu nhất đối với những đồ uống này là 0. Chúng không có lợi cho sức khỏe chút nào".

Ăn thực phẩm chế biến sẵn

Ăn nhiều pepperoni, xúc xích và các thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, giăm bông, có thể làm giảm 14% tuổi thọ, theo nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Hội Y khoa Mỹ (JAMA).

Ngày càng nhiều bằng chứng chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể tăng tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm.

Thục Linh (Theo Eat this, Not that)