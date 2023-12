Thói quen ăn uống khiến bạn mau già

Không ăn đủ chất béo, vitamin và khoáng chất, lạm dụng đường là những thói quen khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể theo thời gian. Lối sống thiếu khoa học, ăn uống không cân đối và đủ chất có thể thúc đẩy quá trình này nhanh hơn.

Lạm dụng đường

Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt có thể khiến da dễ viêm, nổi mụn, tăng tiết bã nhờn. Cơ thể còn có thể thiếu hụt chất dinh dưỡng, tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch.

Đường thúc đẩy hệ vi sinh vật không lành mạnh và gây viêm nhiễm, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Khi cắt bỏ thực phẩm giàu đường, dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể giảm.

Cắt bỏ hoàn toàn chất béo

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa tăng cholesterol xấu, có nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, không nên loại bỏ tất cả chất béo trong thực đơn hàng ngày.

Chất béo cung cấp năng lượng, hỗ trợ tế bào phát triển, giúp cơ thể hấp thụ một số chất dinh dưỡng. Omega-3 (DHA, EPA) hạn chế tình trạng viêm, có lợi cho não. Chất béo này còn tăng mức cholesterol tốt, giảm tích tụ mảng bám trong động mạch, phòng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Omega-3 có trong hải sản, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh. Dưỡng chất này cũng góp phần giảm viêm liên quan đến rối loạn thần kinh, thoái hóa thần kinh và tâm thần, như trầm cảm, bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Làn da của người phụ nữ trước và sau khi lão hóa. Ảnh: Freepik

Không ăn đủ trái cây, rau xanh

Trái cây như quả mọng, cam và rau lá xanh cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ăn trái cây mỗi ngày có thể giảm viêm toàn thân, từ đó giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Nhiều loại hoa quả còn cung cấp nước cho cơ thể.

Tiêu thụ nhiều đồ ăn vặt đã qua chế biến

Thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích và đồ ăn vặt như thanh kẹo, bánh quy, đồ uống có đường, khoai tây chiên... không lành mạnh. Chúng có thể phá vỡ cân bằng của các vi khuẩn trong ruột.

Thực phẩm chế biến sẵn có khả năng làm thay đổi vi khuẩn trong ruột, gây ra phản ứng miễn dịch, dẫn đến viêm mạn tính. Bệnh tiểu đường, bệnh tim và chứng mất trí nhớ có liên quan đến viêm mạn tính.

Không ăn đủ chất xơ

Cách khắc phục hệ vi sinh vật mất cân bằng là tránh thực phẩm chế biến sẵn, hình thành thói quen bổ sung nhiều chất xơ. Mỗi người nên ăn 25-38 g chất xơ mỗi ngày từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại đậu và hạt.

Ăn ít vitamin C, protein

Khi già đi, collagen bị phá vỡ, sản xuất kém hiệu quả, khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Tiêu thụ thực phẩm giàu protein, vitamin C, hỗ trợ tổng hợp collagen có thể giữ cho làn da khỏe mạnh.

Protein là chất dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi, tăng cơ. Người trưởng thành cần tối thiểu 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng. Ăn nhiều protein giảm quá trình mất cơ, tăng khả năng trao đổi chất, làm chậm lão hóa. Khối lượng cơ giảm khi già dễ dẫn đến chấn thương, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Thực phẩm giàu protein lành mạnh như trứng, gà, đậu hũ, cá.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that)