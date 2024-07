Tôi bị viêm mũi họng, nghẹt mũi, khó thở. Tôi tự thở khí dung tại nhà được không, thưa bác sĩ? (Thu Hà, 30 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Khí dung là phương pháp sử dụng máy khuếch tán thuốc dưới dạng sương mù, tác động trực tiếp vào niêm mạc đường hô hấp. Thuốc dưới dạng sương sẽ bám dính lớp lông trên niêm mạc đường hô hấp, tác động trực tiếp lên vùng viêm nhiễm, hỗ trợ giảm triệu chứng, nhanh hồi phục.

Đây là phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định cho người bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm mũi xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản hoặc một số trường hợp cần làm loãng đờm, hen cấp tính. Thở khí dung phù hợp cho người lớn và trẻ em. Tại bệnh viện, người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, hỗ trợ để quá trình thở khí dung dễ chịu và đúng kỹ thuật.

Nếu bạn viêm mũi họng, muốn thực hiện phun khí dung tại nhà bằng máy phun khí dung thì cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ về liều lượng thuốc và số lần. Tùy mức độ, tình trạng bệnh, bác sĩ chỉ định loại thuốc và liều lượng khác nhau. Bạn không tự ý sử dụng thuốc để thở khí dung. Phương pháp này có quy định chặt chẽ về chống nhiễm trùng. Sau mỗi lần thở khí dung tại nhà, bạn nên vệ sinh máy.

Người bệnh thở khí dung tại nhà không đúng chỉ định của bác sĩ, không đúng kỹ thuật, có nguy cơ tắc nghẽn đường thở do đờm, làm tăng hấp thụ nước khi nước được đưa vào cơ thể do phun khí dung. Người bệnh hen suyễn có thể bị co thắt phế quản do các hạt khí dung gây ra. Virus, vi khuẩn, nấm từ môi trường dễ xâm nhập vào đường hô hấp gây nhiễm trùng.

Người bệnh nên ngừng thở khí dung khi đang thực hiện mà ho nhiều hoặc thuốc phun khí dung sủi bọt vì có thể thuốc đang có vấn đề. Không lạm dụng vì dễ khiến lệ thuộc thuốc, về lâu dài gây tổn thương phổi, giảm chức năng khứu giác. Người bệnh cần ngồi đúng tư thế khi dùng máy, kiểm tra loại thuốc và lưu lượng, súc miệng, rửa mặt sau khi thở khí dung.

Bác sĩ không khuyến khích người bệnh hen suyễn thở khí dung ở nhà khi chưa tham khảo ý kiến. Trong một số trường hợp, nước muối sinh lý (Natri clorid - NaCl 0,9%) cũng được nhiều người bệnh sử dụng để làm sạch, sát khuẩn. Xông khí dung bằng nước muối sinh lý giúp nước muối dễ dàng thẩm thấu, làm sạch niêm mạc họng và khí quản.

Sử dụng máy phun khí dung tại nhà là cách dùng thuốc thuận tiện, hiệu quả. Tuy nhiên, để thực hiện đúng cách, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ về loại máy, loại thuốc và tần suất.

Thạc sĩ, bác sĩ CKI Trương Minh Thịnh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM