Thiếu nữ tăng huyết áp do u tuyến thượng thận

Hà NộiThương, 16 tuổi, tăng huyết áp bất thường và thị lực suy giảm, bác sĩ chẩn đoán có khối u 7 cm to gấp đôi tuyến thượng thận.

Huyết áp của Thương cao 180/100 mmHg (ngưỡng bình thường 120/80 mmHg), đau đầu, nóng bừng mặt, mệt mỏi và mờ mắt. PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ghi nhận bệnh nhân tăng huyết áp thứ phát nghi do rối loạn nội tiết. Ảnh chụp CT cho thấy khối u ở tuyến thượng thận trái, cấu trúc không đồng nhất. Đây là nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài dẫn đến tổn thương mạch máu nhỏ và vùng võng mạc, khiến thị lực người bệnh suy giảm.

Các bác sĩ khoa Tiết niệu - Nam học, Tim mạch và Mắt hội chẩn, quyết định điều trị nội khoa nhằm đưa huyết áp và nồng độ kali máu về mức bình thường trước khi phẫu thuật. Lúc này, tiên lượng chỉ một tác động nhỏ vào khối u trong quá trình gây mê có thể khiến huyết áp bệnh nhân tăng vọt, nguy cơ tai biến mạch máu não ngay trên bàn mổ.

Khi các chỉ số huyết áp và hormone ổn định, Thương được phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u tuyến thượng thận trái. PGS Hinh cho biết u kích thước 7 cm, to gấp đôi tuyến thượng thận, lớn hơn đáng kể so với hình ảnh chụp CT trước đó, nằm sâu và có cấu trúc phức tạp.

PGS Hinh (giữa) cùng êkíp phẫu thuật nội soi cắt khối u tuyến thượng thận trái cho Thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu vài ngày, huyết áp của Thương trở lại bình thường, thị lực cải thiện, tinh thần ổn định hơn. Bác sĩ tiếp tục điều chỉnh nồng độ hormone do cơ thể cần thời gian thích nghi sau khi cắt bỏ tuyến thượng thận.

Theo PGS Hinh, u tuyến thượng thận là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp thứ phát. Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nhỏ, hình tam giác, nằm ở cực trên của thận, có chức năng tiết ra các hormone giúp cơ thể điều hòa huyết áp và cân bằng muối, nước. Khi có khối u, tuyến này hoạt động quá mức, sản xuất dư thừa hormone aldosteron, làm cơ thể giữ lại quá nhiều natri và đào thải kali khỏi máu. Sự mất cân bằng khiến huyết áp tăng cao kéo dài đồng thời gây ra các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, yếu cơ và ảnh hưởng đến thị lực.

PGS Hinh khuyến cáo người trẻ tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng thuốc hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, hồi hộp, mờ mắt, sụt cân, nên chủ động tầm soát nguyên nhân nội tiết. Phát hiện sớm và điều trị triệt để u tuyến thượng thận giúp kiểm soát huyết áp, phòng tránh các biến chứng như đột quỵ, suy tim, suy thận hoặc giảm thị lực không hồi phục.

Thu Giang

*Tên bệnh nhân đã được đổi