Thiếu nữ rụng tóc sau nhiều tháng stress

TP HCMMái tóc của Thu, 16 tuổi, thưa dần rồi rụng từng mảng lớn bằng nửa bàn tay sau 3 tháng căng thẳng, thiếu ngủ.

Những tháng qua Thu chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày, giấc ngủ ngắt quãng, dễ giật mình. Mái tóc dày rụng và thưa dần. Bốn vùng hói lộ da đầu thấy rõ, gồm chỏm phía bên phải đường kính khoảng 6 cm. Thu bổ sung vitamin và thuốc mọc tóc, dùng nhiều loại thuốc uống, thuốc bôi nhưng tóc không mọc lại, vùng rụng nhẵn bóng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, chẩn đoán Thu bị rụng tóc từng mảng. Nguyên nhân thường gặp nhất là do hệ miễn dịch nhầm lẫn, tấn công vào nang tóc khiến tóc rụng đột ngột theo từng mảng.

Theo bác sĩ Bích, rụng tóc bất thường, hói đầu do bệnh tự miễn thường gặp ở người dưới 40 tuổi, phổ biến nhất nhóm 30-35 tuổi. Trường hợp mắc bệnh ở tuổi thiếu niên và mức độ nghiêm trọng như Thu không nhiều. Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bệnh có thể chỉ gây một vùng rụng tóc nhỏ, giới hạn. Trường hợp của Thu xuất hiện đồng thời 4 vùng rụng cho thấy hệ miễn dịch bị rối loạn nhiều, tấn công nang tóc và phạm vi tổn thương rộng hơn bình thường. Khi stress và mất ngủ kéo dài, cơ thể giải phóng nhiều hormone và các chất trung gian, làm mất cân bằng điều hòa miễn dịch, khiến nhiều nang tóc bị tấn công đồng thời, dẫn đến rụng nhanh trên nhiều vị trí da đầu trong thời gian ngắn.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone trực tiếp vào vùng trống tóc của Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định cho Thu tiêm hoạt chất triamcinolone nội tổn thương theo liệu trình 4-6 lần, mỗi lần cách nhau một tháng, kết hợp điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch tại chỗ hoặc hoạt chất minoxidil kích thích mọc tóc.

Thu đáp ứng thuốc khá tốt, chỉ sau lần tiêm đầu tiên vùng da trơn nhẵn bắt đầu xuất hiện nhiều tóc con, cho thấy nang tóc đang phục hồi.

Nhiều tóc con của Thu đã mọc lại sau một lần tiêm hoạt chất (bên phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Bích, nhiều người lầm tưởng rụng tóc ở độ tuổi thanh thiếu niên chủ yếu do thiếu chất hay rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, rụng tóc từng mảng có cơ chế khác, chủ yếu liên quan đến rối loạn điều hòa miễn dịch. Trong khi đó, rụng tóc, hói đầu thường gặp ở người trung niên, cao tuổi, đa phần do di truyền, lão hóa.

Ngoài ra, rụng tóc từng mảng còn liên quan di truyền, nhiễm trùng, bệnh tuyến giáp và các bệnh tự miễn khác. Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, tóc có thể cải thiện tốt. Người bệnh cần tuân thủ liệu trình, điều chỉnh lối sống, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng để hạn chế nguy cơ tái phát.

Những người tóc rụng bất thường khoảng vài chục đến vài trăm sợi mỗi ngày, đặc biệt rụng thành mảng, da đầu trơn láng không nên tự ý dùng thuốc kích mọc tóc hoặc chỉ bổ sung vitamin. Thăm khám sớm tại bệnh viện có bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da giúp xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi