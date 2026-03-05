Vì sao tóc dễ rụng khi trời nồm ẩm?

Trời nồm ẩm kéo dài có thể làm tổn thương nang tóc và tế bào mầm tóc dẫn đến tình trạng tóc nhờn bết, rụng nhiều hơn.

Da đầu bết dính và rụng tóc là vấn đề nhiều người gặp phải trong mùa nồm, thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm ở miền Bắc. Thời tiết giao mùa với các đợt không khí lạnh và có mưa phùn, sương mù, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tắc nghẽn nang tóc, gây gàu, viêm và ngứa da đầu. Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường làm cho nang tóc yếu, tế bào mầm tóc bị tổn thương khiến tóc dễ bị đứt gãy, hư tổn, dễ rụng, khó mọc.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ngoài yếu tố thời tiết, tóc còn rụng theo chu kỳ sinh lý. Thời điểm các sợi tóc bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và rụng (telogen) nhiều nhất là khoảng tháng 7 và tháng 4. Thời tiết chuyển mùa kết hợp với chu kỳ sinh lý thường gây rụng tóc nhiều hơn các thời điểm khác trong năm, kéo dài khoảng 1-3 tháng.

Trong điều kiện bình thường, sau khi tóc rụng, tế bào mầm tóc bên trong nang tóc tiếp tục tiến trình biệt hóa để hình thành sợi tóc mới, thế chỗ cho những sợi tóc đã mất. Tuy nhiên, nếu da đầu bị viêm hoặc chế độ chăm sóc không đúng, làm teo nang tóc thì quá trình này có thể bị ảnh hưởng, khiến tóc rụng nghiêm trọng và khó phục hồi.

Cấu tạo sợi tóc. Ảnh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco

Một số thói quen trong mùa nồm ẩm càng làm tóc dễ rụng hơn như chải tóc quá nhiều và mạnh tay, buộc tóc khi còn ướt... Khi tóc bết dính do nồm, việc gội đầu nhiều, thậm chí 2-3 lần một ngày, khiến tóc mất độ ẩm tự nhiên. Dùng dầu gội, dầu xả có tính làm sạch, tẩy mạnh có thể làm tổn thương da đầu. Những yếu tố này không trực tiếp gây rụng tóc nhưng có thể làm suy yếu hoạt động của tế bào mầm tóc - yếu tố quyết định sự hình thành và phát triển của sợi tóc, khiến tóc mọc chậm, yếu, mảnh, nhanh rụng.

Để hạn chế tóc bết, rụng trong mùa nồm, cần chăm sóc tóc, da đầu phù hợp tình trạng hiện tại. Gội đầu với tần suất vừa phải, ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ lành tính có thành phần thiên nhiên, thảo dược, tránh dùng nhiều dầu xả để giảm nhờn bết.

Sau khi gội, dùng khăn mềm lau tóc nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh gây xơ rối. Khi sấy, nên chia tóc thành từng lớp nhỏ, sấy từ chân tóc rồi đến ngọn để tóc khô đều. Sử dụng chế độ sấy lạnh giúp hạn chế tình trạng tóc ẩm, giảm rối. Tuy nhiên, chỉ nên sấy khô 80% để mái tóc vừa dễ vào nếp, lại vẫn mềm mại, mượt mà.

Bác sĩ Tiến lưu ý chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng để duy trì chu kỳ mọc tóc. Đảm bảo chế độ ăn hằng ngày đa dạng các thành phần dinh dưỡng và các dưỡng chất thiết yếu dành cho tóc như protein (keratin), biotin, sắt, kẽm, omega-3, vitamin A, C, E, vitamin nhóm B... từ trứng, cá hồi, rau xanh đậm, các loại hạt... Có thể bổ sung các dưỡng chất chuyên biệt cho tóc như tinh chất cynatine, pumpkin seed (hạt bí ngô), horsetail (cỏ đuôi ngựa), black cohosh, hibiscus flower... có tác dụng thúc đẩy tế bào mầm tóc phát triển, giảm rụng tóc hiệu quả, kéo dài thời gian mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe, dày mượt.

Thái Thanh