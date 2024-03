Thiếu máu não do uống thuốc suy tim không đủ liều

TP HCMMột tuần ăn Tết ở nhà, uống thuốc suy tim không đủ liều, anh Minh, 40 tuổi, chóng mặt, khó thở, nhập viện bác sĩ xác định cơn thiếu máu não thoáng qua do cục máu đông từ tim.

Hồi đầu tháng 1, anh Minh được chẩn đoán bệnh cơ tim giãn nở do di truyền, chức năng co bóp cơ tim (EF) còn 12% (người bình thường hơn 50%). Trước Tết, anh được điều trị bằng thuốc lợi tiểu, thuốc suy tim rồi xuất viện. Một tuần sau Tết, anh chóng mặt, nhìn mờ, bác sĩ khuyên nhập viện gấp do nghi ngờ là dấu hiệu đột quỵ não.

Ngày 1/3, ThS.BS Đỗ Thị Hoài Thơ, Phòng khám Suy tim, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết anh Minh bị thuyên tắc mạch máu não do cục máu đông từ tim, chỉ định dùng thuốc kháng đông. May mắn bệnh nhân chỉ thiếu máu não thoáng qua, hồi phục sau 24 giờ. Bác sĩ sử dụng liều đích (liều cao nhất trong phác đồ điều trị suy tim) cho anh.

Nguyên nhân khiến suy tim tiến triển nặng hơn thường là bệnh nhân không tuân thủ điều trị, dùng thuốc không đủ liều. Như anh Minh đã uống thuốc không đầy đủ trong những ngày Tết, cộng thêm ăn uống sinh hoạt thất thường khiến bệnh trở nặng, theo bác sĩ Thơ.

Bác sĩ siêu âm đánh giá chức năng tim cho bệnh nhân để điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng đơn vị Suy tim, Trung tâm Tim mạch cho biết suy tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Sau khi được chẩn đoán suy tim, ước tính 50% bệnh nhân tử vong trong 5 năm. Khoảng 15% bệnh nhân suy tim ở châu Á - Thái Bình Dương phải nhập viện trở lại trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện.

Bệnh nhân suy tim kèm theo bệnh nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chức năng tuyến giáp, thiếu máu hoặc rối loạn điện giải, rung tâm nhĩ... cần được kiểm soát ổn định các bệnh đi kèm này, vì là yếu tố thúc đẩy suy tim nặng lên.

Phòng khám Suy tim của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Tâm Anh TP HCM được thành lập với mục tiêu điều trị theo phác đồ cá thể hóa, đa mô thức. Các bác sĩ nội tim mạch, phẫu thuật tim, can thiệp, điện sinh lý, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ... phối hợp điều trị cho từng trường hợp, tùy theo mức độ bệnh lý. Người bệnh được hướng dẫn uống thuốc theo toa bác sĩ, vận động hợp lý, tiêm vaccine phòng cúm và viêm phổi, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia...

Thu Hà

* Tên người bệnh đã được thay đổi