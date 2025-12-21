Thiếu chất gì gây rụng tóc?

Thiếu chất đạm, chất béo, khoáng chất, vitamin có thể làm tế bào mầm tóc suy yếu, ảnh hưởng đến chu kỳ mọc tóc, khiến tóc yếu và dễ rụng hơn.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ dinh dưỡng không đa dạng và cân bằng các nhóm chất có thể làm tế bào mầm tóc suy yếu, khiến tóc khô xơ, dễ gãy rụng.

Chất đạm

Chất đạm là thành phần chính để cơ thể tổng hợp keratin, loại protein chiếm phần lớn cấu trúc sợi tóc. Thiếu đạm có thể gián đoạn quá trình phát triển khiến tóc mảnh, dễ yếu và rụng. Tình trạng này thường gặp ở người ăn uống thiếu cân đối hoặc kiêng đạm kéo dài. Thịt nạc, cá, trứng, sữa, các loại đậu... là nguồn thực phẩm cung cấp đạm chất lượng để bổ sung dưỡng chất nuôi tóc.

Khoáng chất

Các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi và selen có vai trò nuôi dưỡng nang tóc và duy trì sự phát triển của sợi tóc. Thiếu kẽm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chất đạm, rối loạn nội tiết khiến tóc yếu và dễ rụng. Thiếu sắt làm tế bào mầm tóc không được cung cấp đủ dưỡng chất và oxy, trong khi thiếu canxi và selen ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng tóc.

Các loại vitamin

Thiếu các vitamin C, E, A, D và nhóm B có thể khiến tóc khô xơ, giòn gãy và rụng nhiều hơn. Vitamin C và E giúp chống gốc tự do, bảo vệ nang tóc. Vitamin nhóm B hỗ trợ vận chuyển oxy và dưỡng chất nuôi tóc. Vitamin A tham gia điều hòa bã nhờn, giữ ẩm cho nang tóc và tóc, còn vitamin D tham gia quá trình hình thành nang tóc, duy trì độ chắc khỏe của sợi tóc.

Chế độ ăn uống cân đối, giàu dưỡng chất bảo vệ tế bào mầm tóc, phòng ngừa tóc gãy rụng hiệu quả. Ảnh: Đình Diệu

Chất béo

Dược sĩ Hòa cho biết chất béo có tác dụng dưỡng ẩm tự nhiên cho mái tóc và chống lão hóa da. Thiếu chất béo khiến mái tóc yếu, khô xơ và dễ gãy rụng. Các nguồn chất béo lành mạnh từ cá béo, trứng cá, các loại hạt, dầu thực vật... giúp nuôi dưỡng tóc khỏe từ bên trong.

Biotin

Biotin (vitamin B7, vitamin H, vitamin B8) tham gia vào quá trình chuyển hóa và duy trì cấu trúc sợi tóc. Thiếu biotin khiến tóc giòn, khô xơ và dễ gãy rụng. Biotin có nhiều trong cá, rau xanh, cà rốt, cà chua, các loại hạt...

Theo dược sĩ Hòa, rụng tóc rất thường gặp, nguyên nhân là sự suy yếu của tế bào mầm tóc - nhân tố quan trọng, quyết định đến sự hình thành và phát triển của từng sợi tóc. Có nhiều yếu tố khiến tế bào mầm tóc suy yếu như rối loạn nội tiết, căng thẳng, bệnh thực thể, thiếu hụt dưỡng chất... làm ảnh hưởng đến cấu trúc, sự phát triển của sợi tóc và đặc biệt làm rụng tóc.

Để hạn chế rụng tóc, ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, cần hạn chế uốn, nhuộm và tạo kiểu bằng nhiệt quá thường xuyên. Đồng thời, cần có phương pháp chăm sóc tóc và da đầu phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Kết hợp chế độ ăn cân đối và thói quen chăm sóc hợp lý giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh lâu dài.

Dược sĩ Hòa lưu ý bảo vệ tế bào mầm tóc đóng vai trò quan trọng cho quá trình hình thành và phát triển của sợi tóc, nhờ đó tóc mọc chắc khỏe. Hoạt chất thiên nhiên cynatine với thành phần gồm các axit amin tương tự keratin, giúp bảo vệ và tăng trưởng tế bào mầm tóc, thúc đẩy tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Kết hợp cynatine với các dưỡng chất chuyên biệt dành cho nữ giới (pumpkin seed, black cohosh, hibiscus flower...) và nam giới (saw palmetto, eurycoma longifolia, american ginseng...) hỗ trợ cân bằng thần kinh nội tiết, bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại. Từ đó, tóc giảm gãy rụng, chắc khỏe, phục hồi tóc hư tổn.

Nếu rụng tóc nhiều trong thời gian dài, người bệnh nên đi khám ở chuyên khoa Da liễu để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp.

Đình Diệu