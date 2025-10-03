Thị lực 2/10 do đục thủy tinh thể

TP HCMÔng Ben Trần, 65 tuổi, nhìn mờ, thị lực mắt trái chỉ còn 2/10, từ Mỹ về Việt Nam mổ đục thủy tinh thể.

Ông Ben Trần bị đục thủy tinh thể hai năm trước, đã mổ mắt phải ở Mỹ vào năm ngoái với chi phí 15.000 USD (gần 400 triệu đồng). Ông quyết định về Việt Nam mổ mắt còn lại để giảm chi phí.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết thị lực mắt phải của người bệnh 9/10 trong khi mắt trái chỉ còn 2/10, bị đục nhân độ 3 do lão hóa.

Đục nhân độ 3 khiến thủy tinh thể bị mờ đục nặng ở phần trung tâm, nhân chuyển sang màu vàng sẫm hoặc nâu nhạt, thị lực giảm rõ rệt, nhìn mờ, chói sáng và nhận diện màu sắc kém. Các bác sĩ đánh giá điều trị bằng thuốc ở giai đoạn này không còn hiệu quả, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp duy nhất để phục hồi thị lực.

PGS.TS.BS Bùi Thị Vân Anh, Trưởng khoa Phaco và Bệnh phần trước nhãn cầu, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, sử dụng sóng siêu âm năng lượng cao, tán nhuyễn phần thủy tinh thể bị đục, sau đó hút hết ra và thay thủy tinh thể mới vào. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới 15 phút. Sau phẫu thuật, thị lực mắt trái của ông cải thiện tốt, đạt 9/10, không còn tình trạng mờ đục.

Ông cho biết chi phí cho cuộc mổ chỉ 800 USD (khoảng 21 triệu đồng), bằng 1/20 chi phí tại Mỹ mà chất lượng dịch vụ tương đương.

Bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tùng cho hay đục thủy tinh thể ở người già là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa có thể phòng ngừa được. Bệnh tiến triển chậm, thường xuất hiện từ sau tuổi 60 và tỷ lệ mắc tăng dần theo tuổi tác. Nguyên nhân chủ yếu là sự biến đổi protein trong thủy tinh thể theo thời gian, ngoài ra còn có thể do các yếu tố nguy cơ như tiểu đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, tiếp xúc nhiều với tia cực tím hoặc sử dụng thuốc corticoid kéo dài.

Theo bác sĩ Tùng, phòng ngừa và phát hiện sớm đục thủy tinh thể có thể bảo tồn thị lực. Người cao tuổi nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn nhiều rau xanh và trái cây giàu chất chống oxy hóa, đeo kính râm khi ra nắng, không hút thuốc lá và kiểm soát tốt các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở mắt như nhìn mờ, lóa sáng, giảm khả năng phân biệt màu sắc hay khó nhìn vào ban đêm, người bệnh cần khám chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi