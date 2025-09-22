Thay thủy tinh thể đục sau chấn thương mắt

TP HCMÔng Thái, 63 tuổi, bị nắp chai bia bay vào mắt trái gây tổn thương, nhìn mờ, từ Mỹ về Việt Nam chữa đục thủy tinh thể.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thị lực mắt phải ông Thái đạt 10/10 song mắt trái rất kém, đếm được ngón tay ở khoảng cách 3 m. Chấn thương do cú va đập mạnh từ nắp chai bia không biểu hiện ngay tức thì mà biến đổi âm thầm, protein trong thủy tinh thể kết tụ, dần mất tính trong suốt. Sau khoảng ba tháng, mắt trái của người bệnh mờ nhòe, thị lực suy giảm rõ rệt.

Khác với đục thủy tinh thể tuổi già thường diễn tiến chậm theo thời gian, dạng tổn thương do chấn thương tiến triển nhanh hơn. Ông Thái hiện đục nhân độ 3, bác sĩ chỉ định thay thủy tinh thể nhân tạo cho mắt trái.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao, sử dụng máy tạo vết mổ nhỏ 2.2 mm, dùng sóng siêu âm tán nhuyễn thủy tinh thể trước khi hút sạch và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Sau phẫu thuật, mắt ông Thái nhìn rõ, không còn tình trạng mờ đục.

Phó giáo sư Hiệp phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho ông Thái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiều người cho rằng đục thủy tinh thể chỉ liên quan đến tuổi tác. Song bác sĩ Huy cho hay các va chạm trực tiếp vào nhãn cầu từ chấn thương thể thao, tai nạn sinh hoạt cho đến một cú va đập tưởng chừng nhẹ... đều có thể để lại biến chứng. Thủy tinh thể của người cao tuổi kém đàn hồi nên có nguy cơ cao hơn. Sau chấn thương ở mắt, người bệnh cần khám chuyên khoa để phát hiện bất thường và can thiệp sớm.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi