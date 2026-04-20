Thấy quầng sáng quanh đèn cảnh báo bệnh gì?

Nhìn thấy quầng sáng quanh đèn có thể là dấu hiệu cảnh báo đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp hoặc khô mắt.

Nhìn thấy quầng sáng quanh nguồn sáng là kết quả của hiện tượng nhiễu xạ, xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong khi đi vào mắt. Tình trạng này khá phổ biến khi bạn nhìn trực tiếp vào đèn pha hoặc bóng đèn, đặc biệt vào ban đêm. Trong một số trường hợp, đây là phản ứng bình thường của mắt hoặc đơn giản do việc đeo kính gọng hay kính áp tròng. Tuy nhiên, nếu quầng sáng đi kèm các triệu chứng khác, đó có thể là tác dụng phụ của bệnh lý.

Đục thủy tinh thể

Nhìn thấy quầng sáng là một trong những triệu chứng thường gặp của đục thủy tinh thể, đặc biệt ở thể đục dưới bao sau. Người bệnh có thể nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ khi nhìn gần, chói mắt và thấy quầng sáng quanh nguồn sáng. Tình trạng này thường gặp hơn ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc sử dụng steroid kéo dài.

Loạn dưỡng giác mạc Fuchs

Bệnh gây phù giác mạc, làm ánh sáng bị tán xạ và gây nhìn mờ, có yếu tố di truyền và tiến triển nặng dần theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, dịch tích tụ qua đêm khiến người bệnh nhìn mờ khi mới thức dậy, sau đó cải thiện trong vài giờ. Khi bệnh tiến triển, tình trạng mờ kéo dài lâu hơn, thậm chí gần như suốt cả ngày.

Người bệnh có thể thấy quầng sáng, cảm giác cộm, đau và khó chịu ở mắt, nhất là khi gặp ánh sáng mạnh. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi.

Tăng nhãn áp

Nhìn thấy quầng sáng quanh đèn là một trong những triệu chứng của tăng nhãn áp góc đóng, một dạng tăng nhãn áp gây áp lực trong mắt tăng đột ngột do dịch trong mắt không thoát ra được. Đây là tình trạng cấp cứu và có thể dẫn đến mù lòa trong vài ngày nếu không điều trị.

Đau nửa đầu

Một số người bị đau nửa đầu có thể trải qua giai đoạn báo trước gọi là aura. Trong giai đoạn này, họ có thể gặp các rối loạn thị giác như quầng sáng quanh đèn, ánh sáng nhấp nháy, đường zíc zắc hoặc vùng nhìn bị mờ, khuyết tạm thời trước khi cơn đau đầu xuất hiện. Các triệu chứng thường kéo dài từ 5 phút đến một giờ và có thể thay đổi trong suốt thời gian đó.

Khô mắt

Khi mắt bị khô, bề mặt giác mạc trở nên kém trơn láng, làm ánh sáng đi vào bị tán xạ và gây quầng sáng quanh nguồn sáng. Người bệnh có thể bị đỏ mắt, rát, đau hoặc châm chích khó chịu.

Viêm giác mạc do ánh sáng

Quầng sáng có thể là dấu hiệu của viêm giác mạc do tia cực tím khi mắt không được bảo vệ, thường gặp khi ánh nắng phản chiếu từ tuyết hoặc mặt nước và có thể tự khỏi sau vài ngày.

Ngoài các bệnh lý trên, quầng sáng quanh đèn cũng có thể xuất hiện sau phẫu thuật Lasik do mắt đang thích nghi với hình dạng giác mạc mới. Tình trạng này thường kéo dài vài tuần rồi tự cải thiện. Tuy nhiên, nếu kèm các dấu hiệu như nhìn mờ, đau mắt, giảm thị lực ban đêm, xuất hiện điểm mù hoặc mắt khô, đỏ, ngứa, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra kịp thời.

Bảo Bảo (Theo Verywell Health)