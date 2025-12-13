Thay mỡ heo bằng dầu thực vật có tốt cho tim mạch?

Tôi thích chế biến thức ăn bằng mỡ heo nhưng bạn bè bảo có hại cho tim mạch. Nếu chuyển sang dùng dầu thực vật thì có tốt hơn không? (Kim Thoa, Cần Thơ)

Trả lời:

Nhiều người cho rằng mỡ heo là "chất béo xấu", dễ làm tăng cholesterol, gây hại tim mạch nên loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, quan điểm này không đúng.

Mỡ heo chứa khoảng 40% chất béo bão hòa, 50% chất béo không bão hòa đơn và 10% chất béo không bão hòa đa. Đây cũng là thực phẩm cung cấp vitamin D và khoảng 95 mg cholesterol trên 100 g. Mỡ heo nấu chín tự nhiên không chứa chất béo chuyển hóa (trans fat) - chất béo có hại cho tim mạch, làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Loại mỡ này cũng không bị oxy hóa khi chiên, xào ở nhiệt độ cao.

Trong khi đó, dầu thực vật giàu acid béo không no, giúp kiểm soát cholesterol và phù hợp trong chế biến các món ăn ở nhiệt độ thấp hoặc trung bình. Đây cũng là nguồn chất béo được khuyến khích trong nhiều chế độ ăn lành mạnh.

Dùng mỡ heo hợp lý giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn nên sử dụng xen kẽ cả mỡ heo, dầu thực vật trong chế biến thức ăn hằng ngày để cân bằng dinh dưỡng. Đảm bảo tổng lượng chất béo hằng ngày chỉ nên chiếm 20-30% tổng năng lượng. Sử dụng quá mức hai loại dầu này đều dẫn đến dư thừa chất béo, gây tăng cân, ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Khi chế biến các món ở nhiệt độ thấp hoặc trộn salad nên dùng dầu thực vật. Với món chiên rán, bạn cũng có thể dùng mỡ heo. Không dùng mỡ quá lâu ở nhiệt độ cao hay tái sử dụng nhiều lần để tránh phá hủy thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm và sản sinh những chất độc gây hại cho cơ thể.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, bên cạnh lựa chọn dầu ăn hay mỡ heo hằng ngày hợp lý, bạn cũng cần duy trì chế độ ăn đa dạng, phù hợp với độ tuổi. Bổ sung thường xuyên tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM