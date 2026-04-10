Thay khớp háng cho cụ bà mắc đa bệnh nền

TP HCMBà Ngọc, 89 tuổi, mắc bệnh thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, nay ngã gãy cổ xương đùi, được thay khớp háng để cải thiện chức năng vận động.

Gãy cổ xương đùi, tức vị trí nối chỏm xương đùi vào thân xương đùi, là một dạng gãy xương nặng, khiến người bệnh mất vận động một phần hay toàn phần xung quanh khớp háng. ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi không được điều trị kịp thời, người bị gãy cổ xương đùi thường đau đớn, gặp nhiều biến chứng, có thể tử vong.

Bà Ngọc từng đặt stent mạch vành năm 2025, suy tim. ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá bệnh nhân có thể xảy ra biến chứng thuyên tắc mạch, thuyên tắc phổi, tổn thương mạch máu, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, sốc tim trong lúc mổ. Bà còn uống thuốc loãng máu sau đặt stent mạch vành nên dễ mất máu nhiều lúc mổ, lâu hồi phục.

Bệnh nhân được phối hợp sử dụng thuốc giảm đau, lợi tiểu, thuốc suy tim, kháng sinh, đồng thời ngưng kháng đông để giảm rủi ro chảy máu nhiều khi mổ. Song song, bà được bổ sung dinh dưỡng qua ống thông (sonde) nuôi ăn đường miệng với cháo xay, sữa.

Sau 5 ngày, chức năng tim và thận bệnh nhân ổn định, hết nhiễm trùng, bác sĩ phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bà.

Bác sĩ Vũ (giữa) cùng êkíp phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ thay thế chỏm xương đùi biến dạng bằng chỏm xương đùi với chất liệu nhân tạo, gắn vào thân vừa với xương đùi của người bệnh. Hai ngày sau, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hậu phẫu, cần tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng khớp háng. Sau hai tuần, bà xuất viện, dự kiến có thể đi lại bình thường sau 1-2 tháng.

Có nhiều nguyên nhân khiến người lớn tuổi dễ bị gãy cổ xương đùi hơn so với người trẻ. Theo bác sĩ Vũ, bà Ngọc bị loãng xương nặng làm giảm độ chắc khỏe của xương, suy thận giai đoạn cuối làm giảm hấp thu canxi. Cú ngã từ tư thế đứng, thường gặp ở người già, cũng làm tăng nguy cơ gãy xương vùng háng.

Người lớn tuổi xuất hiện triệu chứng liên quan đến bệnh tim, bệnh thận như mệt nhiều, khó thở, hụt hơi, chán ăn... nên đến bệnh viện khám sớm để có thể phát hiện bệnh từ giai đoạn đầu, điều trị kịp thời.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi