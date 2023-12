Thận bên to bên nhỏ có ảnh hưởng chức năng?

Thận của tôi bên to bên nhỏ, có phải là nguyên nhân khiến xét nghiệm chỉ số creatinin máu cao 123 umol/L không? (Trần Hiếu, 38 tuổi, Cà Mau)

Trả lời:

Hai quả thận thường có kích thước tương đương nhau, có thể chênh lệch một chút, khoảng 1-1,5 cm, thận phải thường lớn hơn thận trái.

Nếu bạn chưa từng được phẫu thuật, can thiệp liên quan đến thận thì thận bên to bên nhỏ khả năng cao do bẩm sinh, không ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này.

Creatinin là sản phẩm được tạo ra do quá trình phân hủy creatine trong các cơ và tiêu hóa protein trong thức ăn. Lượng creatinine sau chuyển hóa được đưa trở lại máu, thận lọc rồi đào thải khỏi cơ thể thông qua nước tiểu.

Chỉ số creatinin trong máu ở nữ giới thông thường duy trì ở mức ổn định là 44-97 umol/L và 53-106 umol/L với nam giới. Chỉ số creatinin máu của bạn là 123 umol/L, cao hơn mức thông thường, có thể cảnh báo chức năng thận suy giảm.

Tuy nhiên, chỉ số creatinin cao cũng có thể do uống ít nước, sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp hay thuốc kháng viêm. Do đó, bạn nên đến bệnh viện làm xét nghiệm chỉ số creatinin vào sáng sớm và làm thêm xét nghiệm độ lọc cầu thận (eGFR) để đánh giá chính xác có suy thận hay không.

BS.CKII Ngô Đồng Dũng

Khoa Thận - Lọc máu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM