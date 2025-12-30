Tập yoga tốt cho tim như thế nào

Tập yoga thường xuyên góp phần kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tim hoạt động liên tục để duy trì lưu thông máu, oxy và hormone trong cơ thể. Các thói quen lành mạnh như tập thể dục hàng ngày, chế độ dinh dưỡng đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý có thể giúp tim hoạt động ổn định. Trong đó, yoga với các tư thế tăng cường cơ lõi, cải thiện khớp linh hoạt và kỹ thuật thở cũng mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch.

Hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol xấu

Tập yoga thường xuyên góp phần cân bằng mỡ máu và cholesterol nhờ giảm căng thẳng, cải thiện chuyển hóa, tăng lưu thông máu, hỗ trợ đốt cháy chất béo, điều hòa hormone. Những tác động này giúp tim hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và duy trì sức khỏe lâu dài.

Kiểm soát cân nặng

Béo phì là yếu tố nguy cơ thường gặp gây bệnh tim mạch. Lượng mỡ trong cơ thể khiến tim phải làm việc nhiều hơn và tăng thể tích tuần hoàn. Sự tích tụ mỡ nội tạng có thể gây viêm và tổn thương mạch máu, đồng thời làm tăng cholesterol xấu, dẫn đến cao huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Yoga đốt cháy calo, giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung. Thói quen tập yoga còn giúp người tập duy trì lối sống lành mạnh, lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp, từ đó gián tiếp nâng cao sức khỏe tim mạch.

Chống viêm

Viêm là phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương, nhiễm trùng và các tác nhân có hại. Tuy nhiên, viêm mạn tính có thể làm suy giảm chức năng bơm máu, gây rối loạn nhịp tim, suy tim và bệnh động mạch vành. Yoga hỗ trợ chống viêm bằng cách giảm hormone stress (cortisol), kích thích giải phóng endorphin và cải thiện chức năng miễn dịch, từ đó mang lại lợi ích cho tim mạch.

Tăng cường thể chất

Yoga cải thiện thể chất bằng cách tăng sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Các tư thế kéo giãn cơ còn có thể giảm mỡ, làm cơ thể dẻo dai, săn chắc, giảm đau nhức. Sức khỏe thể chất tổng thể tốt hơn cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng mạn tính có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim, gây hại cho hệ tim mạch. Yoga với các bài tập hít thở sâu và thư giãn giúp giảm hormone gây stress như cortisol và adrenaline. Khi tập yoga, cần chú ý hơi thở, lắng nghe cơ thể, không gắng sức quá mức, khởi động kỹ, thực hiện từ động tác đơn giản đến phức tạp, đúng phương pháp.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)