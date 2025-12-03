Tăng nhãn áp do bệnh glôcôm

TP HCMBà Phượng, 79 tuổi, mổ thay thủy tinh thể hai năm trước, nay mắt phải đau nhức, nhìn kém do glôcôm gây tăng nhãn áp, tổn thương dây thần kinh và võng mạc.

Kết quả soi góc tiền phòng, đáy mắt và chụp cắt lớp võng mạc (OCT) của bà Phượng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bán phần sau nhãn cầu phải bị tổn thương đầu dây thần kinh thị giác, nhãn áp tăng cao, hiện 25 mmHg (bình thường khoảng 11-21 mmHg).

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tăng nhãn áp là tình trạng cấp cứu nhãn khoa, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến tổn thương, suy giảm thị lực và mù lòa không hồi phục. Góc thoát thủy dịch bị chặn hoàn toàn khiến áp suất trong nhãn cầu tăng nhanh, gây đau mắt đột ngột và dữ dội. Người bệnh có thể kèm đau đầu khu trú ở vùng trán, thái dương hoặc quanh ổ mắt, buồn nôn, nôn ói.

Bác sĩ Phúc chỉ định phẫu thuật sớm cho bà Phượng để ngăn bệnh diễn tiến nặng hơn, song bà lớn tuổi, đang điều trị nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn tính, cường giáp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Hơn một năm trước, bà được đặt stent mạch vành, đang dùng thuốc chống đông máu, sau mổ mắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ như xuất huyết vùng mổ kéo dài, nặng hơn là hình thành cục máu đông có thể gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Sau hội chẩn cùng chuyên khoa tim mạch, các bác sĩ quyết định điều chỉnh và thay đổi thuốc chống đông máu cho người bệnh trước mổ, theo dõi sát tình trạng sức khỏe để can thiệp kịp thời.

Bác sĩ phẫu thuật mắt cho bà Phượng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ tiến hành cắt bè củng giác mạc để loại bỏ một phần cấu trúc mắt, tạo lỗ thoát cho thủy dịch đang ứ đọng trong mắt, dẫn nước ra khu vực chứa dưới kết mạc. Mục tiêu chính là giảm áp lực nội nhãn và bảo vệ chức năng thị giác cho người bệnh.

Tái khám sau một tuần, thị lực mắt phải bà Phượng đạt 6/10, sức khỏe ổn định. Bác sĩ cho biết vì người bệnh có nhiều bệnh nền và cần điều trị đồng thời, sức khỏe tổng thể kém hơn bình thường nên quá trình hồi phục mắt cần nhiều thời gian hơn. Người bệnh cần tiếp tục theo dõi, uống nhiều nước, nhỏ mắt và uống thuốc theo toa đã kê.

Glôcôm là tình trạng tổn thương dây thần kinh thị giác, xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở người già, gây suy giảm thị lực và mù lòa vĩnh viễn. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như cấu trúc mắt bất thường, dùng thuốc chứa corticoid kéo dài (nhỏ mắt hoặc toàn thân), mắc bệnh nền (tiểu đường, tăng huyết áp mạn tính), biến chứng do bệnh mắt hay sau phẫu thuật mắt như thay thủy tinh thể...

Đây là bệnh lý phức tạp, có thể xuất hiện đột ngột với các dấu hiệu cấp tính rõ ràng nhưng nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm, khó nhận biết cho đến khi thị lực giảm rõ rệt. Do đó, bác sĩ Phúc khuyến cáo người có triệu chứng đau mắt dữ dội hoặc thị lực giảm, nhìn mờ, thấy quầng sáng... nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để khám, điều trị kịp thời.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi