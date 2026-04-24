Tăng huyết áp do hẹp động mạch thận

TP HCMÔng Việt, 66 tuổi, tăng huyết áp kéo dài do hẹp động mạch thận, được bác sĩ đặt hai stent để khơi thông lòng mạch.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết động mạch thận trái của người bệnh bị tắc hoàn toàn, mất chức năng thận trái. Động mạch thận phải đang trong tình trạng hẹp nặng khoảng 80%. Đây là nguyên nhân khiến người bệnh tăng huyết áp kéo dài.

Trước đó, ông Việt bị suy thận tiến triển, độ lọc cầu thận giảm còn 30-35 ml/phút/1.73 m2, phải chạy thận.

Êkíp tái thông động mạch thận phải cho người bệnh bằng phương pháp đặt stent graft. Do động mạch thận bên trái đã tắc hoàn toàn từ lâu nên không còn khả năng can thiệp.

Phó giáo sư Vĩnh (bên phải) cùng êkíp chuẩn bị đặt stent graft cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phó giáo sư Vĩnh cho hay vị trí hẹp nằm ngay tại điểm xuất phát của động mạch thận (orifice) khiến việc đặt stent khó khăn, nguy cơ stent bị đi lệch sau can thiệp, dễ gây biến chứng. Êkíp sử dụng kỹ thuật đặt hai stent lồng ghép, mở rộng hoàn toàn lòng mạch bị hẹp và tạo độ bám vững chắc.

Sau 4 ngày can thiệp, sức khỏe ông Việt ổn định, vết mổ bớt đau, được xuất viện. Sau 2-3 tháng, chỉ số huyết áp của ông Việt đã trở về ngưỡng bình thường (dưới 130/90 mmHg), chức năng thận cải thiện, độ lọc cầu thận tăng lên 80 ml/phút/1.73 m2, phòng tránh đột quỵ do tăng huyết áp.

Theo phó giáo sư Vĩnh, hẹp động mạch thận diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm nếu bị bỏ sót. Nhiều trường hợp người bệnh điều trị cao huyết áp nhiều năm không hiệu quả vì không tìm đúng nguyên nhân. Người có tiền sử cao huyết áp khó kiểm soát hoặc suy thận không rõ nguyên nhân cần tầm soát chuyên sâu để phát hiện sớm các tổn thương mạch máu thận, tránh biến chứng đột quỵ hoặc suy thận vĩnh viễn.

Bảo Anh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi