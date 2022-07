Tăng huyết áp áo choàng trắng có thể gây hại cho tim

Người bị tăng huyết áp áo choàng trắng không được điều trị có nguy cơ đau tim, đột quỵ, mắc các biến cố tim mạch khác cao hơn 36%.

Tăng huyết áp áo choàng trắng (hội chứng áo choàng trắng) là hiện tượng một người bị cao huyết áp hoặc tăng huyết áp tạm thời khi họ ở gần bác sĩ, những người thường mặc áo khoác trắng. Nó có thể liên quan đến sự lo lắng về những lần thăm khám sức khỏe.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy, 15-30% những người có kết quả đo huyết áp cao có thể bị tăng huyết áp cao áo choàng trắng. Điều này dường như phổ biến hơn ở phụ nữ, người cao tuổi, người không hút thuốc, phụ nữ mang thai, người được chẩn đoán tăng huyết áp nhẹ.

Một số chuyên gia cho rằng, chứng tăng huyết áp áo choàng trắng là do người bệnh trở nên căng thẳng khi đến trung tâm y tế. Sự căng thẳng này gây ra phản ứng trong hệ thần kinh giao cảm, có vai trò đối với các phản ứng vô thức, chẳng hạn chức năng của hệ tim mạch.

Một số người có xu hướng căng thẳng khi thăm khám bác sĩ. Ảnh: Freepik

Tuy nhiên, cũng có thể có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong một số trường hợp. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa tăng huyết áp áo choàng trắng với độ cứng của động mạch chủ, tổn thương thận, vấn đề tim mạch. Tăng huyết áp áo choàng trắng có thể làm tăng huyết áp cao, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất gây huyết áp cao. Một số chuyên gia tin rằng tăng huyết áp áo choàng trắng là dấu hiệu báo trước của bệnh tăng huyết áp.

Căng thẳng và lo lắng có thể đóng một vai trò trong việc tăng huyết áp. Vì vậy những người bị tăng huyết áp áo choàng trắng vẫn có thể có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến huyết áp.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, những người mắc hội chứng áo choàng trắng phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn những người có chỉ số huyết áp ở mức bình thường. Huyết áp của mọi người thường dao động liên tục trong ngày. Nhưng những người bị tăng huyết áp áo choàng trắng có thể bị tăng đột biến thường xuyên, cao hơn. Khoảng 1/5 người mắc hội chứng này được điều trị không cần dùng thuốc.

Theo một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Annals of Internal Medicine, nhóm nhà khoa học đã tổng hợp các phát hiện từ 27 nghiên cứu liên quan đến hơn 64.000 người ở Mỹ, châu Âu, châu Á. Kết quả cho thấy, so với những người có huyết áp bình thường ở cả phòng khám, ở nhà, người bị tăng huyết áp áo choàng trắng không được điều trị có nguy cơ đau tim, đột quỵ, mắc biến cố tim mạch khác cao hơn 36%. Họ cũng có nguy cơ chết vì bệnh tim cao gấp đôi. Tuy nhiên, những người dùng thuốc mà huyết áp vẫn tăng tại phòng khám có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Do đó, điều quan trọng là bác sĩ tìm ra cách chẩn đoán chính xác huyết áp cao của một người để điều trị bằng phương pháp cần thiết.

Nếu căng thẳng là nguyên nhân cơ bản của hội chứng áo choàng trắng, bạn có thể kiểm soát bằng cách: tập thở hoặc thiền; yêu cầu chuyển đến một phòng yên tĩnh thay vì văn phòng của bác sĩ; đo lại huyết áp vào cuối buổi khám (trong một số trường hợp, người bệnh cảm thấy thoải mái hơn khi kết thúc cuộc hẹn).

Điều trị không nhất thiết phải dùng thuốc. Giảm cân, tập thể dục, hạn chế muối và không hút thuốc đều có thể kiểm soát huyết áp tốt hơn, bao gồm hội chứng áo choàng trắng. Chuyên gia khuyến nghị người bệnh nên sử dụng máy đo huyết áp tại nhà để đảm bảo việc điều trị hiệu quả.

Châu Vũ (Theo Medical News Today, Harvard Health)