Tăng áp động mạch phổi có nguy hiểm?

Tăng áp động mạch phổi thời gian dài cần uống thuốc liên tục, khám định kỳ để tránh biến chứng, hình thành cục máu đông, rối loạn nhịp tim.

Thưa bác sĩ, em năm nay 37 tuổi. Cách đây 18 tháng, em có đi khám và bác sĩ kết luận em bị tăng áp động mạch phổi 125 mHg kèm với thông liên nhĩ. Sau đó, bệnh viện cho về cứ 6 tháng tái khám một lần, hiện em dùng thuốc misenbo, viagra và thuốc lợi tiểu hàng ngày. Sức khỏe em bình thường, chỉ có đi lên cầu thang rất mệt, cứ đi khoảng 4 bậc là phải đứng nghỉ. Bác sĩ cho em hỏi, bệnh của em có thể chữa khỏi không và thời gian có lâu dài không? Em xin cảm ơn bác sĩ. (Đặng Thị Thảo)

Trả lời:

Chào bạn,

Những thông tin mà bạn cung cấp có thể thấy bệnh lý của bạn là tình trạng tăng áp động mạch phổi mức độ nhiều. Đây là hậu quả của bệnh lý thông liên nhĩ, một bệnh lý tim bẩm sinh nhưng không được phát hiện và can thiệp từ sớm. Về bệnh lý thông liên nhĩ, tùy vị trí lỗ thông mà có thể can thiệp bằng bít dụng cụ hoặc phẫu thuật và ở giai đoạn còn can thiệp được thì bệnh có thể khỏi hoàn toàn. Khi không được phát hiện sớm, bệnh sẽ tiến triển, dẫn đến tình trạng tăng áp động mạch phổi cố định như tình trạng bệnh lý hiện nay của bạn.

Để đánh giá chính xác mức độ tăng áp phổi và xem xét còn chỉ định can thiệp hay không, bác sĩ sẽ tiến hành thông tim để đánh giá áp lực mao mạch phổi bít, từ đó, xem xét xem tổn thương của bạn còn có thể can thiệp được nữa hay không. Cho đến khi có thể làm tất các các thăm dò cần thiết và đánh giá chính xác mức độ bệnh, bạn cần duy trì liên tục điều trị nội khoa tình trạng suy tim và tăng áp động mạch phổi bằng thuốc.

Bạn sẽ duy trì thuốc liên tục, lâu dài và tái khám kiểm tra định kỳ theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa, từ đó, có thể kiểm soát được tình trạng suy tim và tăng áp động mạch phổi. Chúc bạn yên tâm điều trị và lưu ý thăm khám đều đặn theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa.

BS.CKII Nguyễn Thu Trang

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội