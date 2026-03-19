Tán sỏi thận bằng 'đường hầm nhỏ' qua da

TP HCMÔng Đức, 66 tuổi, có viên sỏi san hô lớn ở thận trái, được bác sĩ dùng laser tán sạch sỏi qua da trong một lần.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trưởng đơn vị Ung thư tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết viên sỏi san hô ở thận trái ông Đức có kích thước 4x5 cm, cứng chắc, các nhánh lấp đầy các đài thận giữa và cực dưới thận, nguy cơ tàn phá thận nếu không được xử lý sớm.

Bác sĩ Cương (bên trái) cùng êkíp phẫu thuật nội soi tán sỏi san hô qua da cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với kỹ thuật tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ (Mini-PCNL), bác sĩ Cương can thiệp xâm lấn tối thiểu, lấy sạch sỏi trong một lần mổ. Êkíp tạo một đường hầm nhỏ đường kính khoảng 5 mm từ ngoài da vào đài dưới thận phải, sử dụng năng lượng laser công suất cao để phá vỡ khối sỏi san hô thành các mảnh nhỏ và hút ra ngoài. Phương pháp này bảo tồn tối đa nhu mô thận, giảm mất máu và giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Êkíp còn phối hợp sử dụng hệ thống máy C-arm kết hợp siêu âm nhằm định vị chính xác vị trí sỏi và dẫn đường chọc kim vào thận. Hình ảnh 3D cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ, tránh tổn thương các mạch máu quan trọng và giảm nguy cơ nhiễm xạ cho người bệnh. Công nghệ này còn hỗ trợ kiểm tra tình trạng sạch sỏi ngay sau thủ thuật.

Ông Đức từng mổ mở để lấy sỏi hai năm trước, để lại vết sẹo dài 18 cm vùng hông lưng, cắt qua nhiều lớp cân cơ, mất nửa tháng để hồi phục sức khỏe. Lần can thiệp này, ông ít đau, đi lại sau 2 ngày và xuất viện sau 4 ngày, sinh hoạt bình thường. Khối sỏi san hô lớn gần như được xử lý hoàn toàn.

Hình ảnh thận trái người bệnh có viên sỏi san hô trước can thiệp (trái) và hết sạch sỏi sau can thiệp (phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Cương lưu ý sỏi san hô có tỷ lệ tái phát cao đến 50-70% trong 5 năm nên người bệnh cần tái khám định kỳ theo dõi và điều trị dự phòng. Để hạn chế nguy cơ sỏi thận, mọi người nên uống đủ nước, ăn nhạt, giảm muối, tránh đồ cay nóng, kiểm soát cân nặng và các bệnh nền như gout, nhiễm khuẩn tiết niệu, rối loạn chuyển hóa...

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi