Sỏi thận không đau có nguy hiểm không?

Tôi khám sức khỏe có sỏi thận 18 mm nhưng không đau, không triệu chứng, có nên phẫu thuật không? (Minh, 49 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sỏi thận là bệnh phổ biến, chiếm tới 45-50% các bệnh tiết niệu tại Việt Nam do khí hậu nóng ẩm, thói quen ít uống nước, ăn mặn. Sỏi hình thành do sự kết tinh của các tinh thể khoáng chất trong nước tiểu, chủ yếu là canxi oxalate hoặc phosphat, hình thành từ thận và sau đó có thể di chuyển theo dòng nước tiểu rơi xuống niệu quản, bàng quang.

Sỏi của bạn kích thước 18 mm, dù không đau, chưa có triệu chứng nhưng không nên chủ quan do đây là sỏi lớn (trên 10 mm), gần như không thể tự đào thải ra ngoài. Nếu sỏi từ thận rơi xuống niệu quản có thể gây tắc nghẽn dòng nước tiểu, dẫn đến ứ nước thận, nhiễm khuẩn tiết niệu, lâu dài làm tổn thương thận, thậm chí suy thận.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi sỏi gây đau, tiểu buốt, tiểu ra máu hay xuất hiện cơn đau quặn thận dữ dội khởi phát từ vùng thắt lưng, lan xuống hố chậu, bụng dưới hoặc cơ quan sinh dục, kèm buồn nôn, nôn ói..., người bệnh phải đi khám sớm. Ngược lại, sỏi không đau có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài, chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm, chụp CT hoặc khám sức khỏe định kỳ. Lúc này, chúng có thể đã gây biến chứng nghiêm trọng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn, thận ứ nước, ứ mủ, giãn đài bể thận, viêm bể thận cấp hoặc mạn tính, suy thận cấp và suy thận mạn.

Tùy kích thước, vị trí và mức độ ảnh hưởng của sỏi, bác sĩ chọn phương án điều trị phù hợp. Sỏi lớn trên 10 mm như trường hợp của bạn hoặc sỏi đã gây biến chứng cần can thiệp ngoại khoa. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hiện áp dụng các phương pháp điều trị như nội soi tán sỏi ngược dòng bằng ống soi mềm hoặc tán sỏi qua da ít xâm lấn, loại bỏ sỏi hiệu quả, ít đau, hồi phục nhanh và bảo tồn chức năng thận tối đa.

Bạn không nên chờ đến khi đau dữ dội mới đi khám. Khám chuyên sâu và điều trị sớm giúp phòng biến chứng và giảm chi phí điều trị về sau. Uống đủ nước mỗi ngày (khoảng 2,5-3 lít) để tránh cô đặc nước tiểu, hạn chế muối, đường, nội tạng, thực phẩm giàu oxalat, kết hợp lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý. Khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời những viên sỏi thận không gây triệu chứng, bảo vệ chức năng thận.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM