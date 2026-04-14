Tầm soát ung thư vú thế nào khi đặt túi ngực?

Tôi đặt túi ngực được 4 năm, ngực không đau, không biến dạng. Tôi muốn tầm soát ung thư vú thì nên chụp MRI, nhũ ảnh hay siêu âm? (Ngọc Hà, 43 tuổi)

Trả lời:

Đặt túi ngực là nhu cầu thẩm mỹ để phụ nữ có vòng một đầy đặn như ý muốn. Trước và sau đặt túi ngực, phụ nữ đều cần tầm soát ung thư vú nhưng tầm soát sau khi đặt túi ngực thường khó khăn hơn.

Chụp nhũ ảnh là tiêu chuẩn "vàng" trong tầm soát ung thư vú, dễ phát hiện vi vôi hóa. Tuy nhiên, tia X không thể xuyên qua vật liệu silicone hoặc nước muối sinh lý. Khi chụp, kỹ thuật viên sẽ đẩy túi ngực về phía sau thành ngực, kéo mô vú lên trước và chụp ở nhiều tư thế, góc độ để quan sát đầy đủ mô vú, chọn lực ép phù hợp.

Người bệnh chụp nhũ ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phụ nữ từng điều trị ung thư vú, đã được cắt bỏ toàn bộ tuyến vú và tái tạo bằng túi ngực thì không cần chụp nhũ ảnh tuyến vú đó. Bên ngực còn lại không bị ung thư cần được chụp nhũ ảnh.

Siêu âm tuyến vú là phương pháp tầm soát phổ biến, sử dụng sóng âm tần số cao để phát hiện bất thường trong mô tuyến vú. Siêu âm không phát ra bức xạ, chi phí thấp song phương pháp này không nhạy với các vi vôi hóa nhỏ. Trong một số trường hợp nhũ ảnh không thể thấy hết được toàn bộ mô tuyến vú, bác sĩ có thể cho siêu âm bổ sung để rà soát mô vú còn lại.

Chụp MRI thường được sử dụng để tầm soát ung thư vú cho người đã đặt túi ngực. Máy MRI có thể phát hiện được túi ngực rò rỉ, vỡ... mà siêu âm hay nhũ ảnh không nhìn thấy được. Phụ nữ nên kiểm tra túi ngực vào năm thứ 5 hoặc thứ 6 sau khi phẫu thuật lần đầu, sau đó duy trì khám định kỳ mỗi 2-3 năm.

Tùy vào yếu tố nguy cơ, tình trạng của mỗi người, bác sĩ tư vấn phương pháp kiểm tra, tầm soát phù hợp, có thể phối hợp các phương pháp chẩn đoán để tránh bỏ lọt tổn thương.

Túi ngực của bạn không có biểu hiện đau nhức hay biến dạng, nên tầm soát bằng nhũ ảnh, siêu âm hàng năm. Trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao do mang đột biến gene BRCA, có tiền sử gia đình mắc bệnh, hoặc nghi ngờ túi ngực bị rách, bạn nên chụp MRI.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn

Khoa Ngoại Ung bướu

Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM